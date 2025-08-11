Slováci sú čoraz pesimistickejší: Finančné zdravie domácností opäť kleslo, seniori najviac trpia

Finančná situácia domácností sa v SR naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov. V druhom štvrťroku 2025 zaznamenal súhrnný barometer finančného zdravia slovenských domácností hodnotu 51,89 bodu, oproti predchádzajúcemu kvartálu ide o pokles o 0,55 bodu. Zhoršenie bolo viditeľné vo všetkých troch zložkách indexu, a to v subjektívnom hodnotení finančnej situácie domácností, objektívnom stave osobných financií aj vo výhľade ďalšieho vývoja. Ukázal to najnovší index webu oPeniazoch.sk, ktorý vypracovala výskumná agentúra ResSOLUTION Group.
„Finančná situácia v slovenských domácnostiach sa zhoršuje. A to tak subjektívnym pohľadom, ako aj objektívne. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa však otočil aj pohľad Slovákov do budúcnosti. Ich optimizmus sa vytratil,“ uviedol manažér webovej stránky Michal Pobeha.
Najvýraznejší pokles zaznamenal subindex ekonomického optimizmu, ktorý meria očakávania Slovákov ohľadom ďalšieho vývoja ich finančnej situácie. V druhom štvrťroku sa jeho hodnota znížila o 0,83 bodu na 45,36 bodu. Výrazná je tiež zmena nálad u seniorov, kým u vekovej skupiny 65 a viac rokov mal tento subindex v predchádzajúcom štvrťroku najväčší rast o vyše tri body, tak v druhom štvrťroku sa prepadol o viac ako štyri body. Z regionálneho hľadiska pesimizmus rastie v súvislosti s budúcim vývojom finančnej situácie najmä na strednom Slovensku. Ľudia sa najviac obávajú, že nebudú schopní splácať svoje dlhy.
Zníženie o 0,77 bodu na 62,42 bodu sa objavilo aj v subindexe ekonomického zdravia, ktorý hodnotí reálne čísla ako príjmy, výdavky, zadlženosť a schopnosť šetriť. Napriek pokračujúcemu prepadu však stále zostáva najsilnejším komponentom súhrnného indexu. „Podobne aj v tomto prípade dáta ukazujú obrat pri senioroch starších ako 65 rokov, kde sa po takmer dvojbodovom raste spred štvrťroka zaznamenal pokles o vyše dva body. Ešte výraznejšiu zmenu však možno pozorovať u mladých od 18 do 24 rokov. Kým v prvom štvrťroku rástlo ich hodnotenie objektívnej finančnej situácie až o vyše štyri body, v druhom štvrťroku naopak o takmer dva body kleslo,“ priblížil web.
Najmenší pohyb v druhom štvrťroku vykázal subindex ekonomickej atmosféry, ktorý meria subjektívne vnímanie aktuálnej finančnej situácie ľudí. Po poklese o takmer 1,4 bodu v predchádzajúcom štvrťroku sa v druhom kvartáli znížil len o 0,07 bodu na 49,31 bodu. Aj pri tomto subindexe sa zhoršila nálada najviac u seniorov nad 65 rokov, pričom ich hodnotenie malo pokles o vyše 2,8 bodu.