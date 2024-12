Slováci si začínajú uťahovať opasky: Vianoce budú tento rok chudobnejšie, obrovská skupina neplánuje minúť ani cent! (prieskum)

Dobre už bolo? Štedrosť Slovákov sa od vlaňajších Vianoc výrazne znižuje. Nielenže plánujú dať tento rok na darčeky pre svojich blízkych menej peňazí, ale výrazne stúpa aj podiel tých, ktorí neplánujú darčeky kupovať vôbec. Každý piaty Slovák potom neplánuje mať na tohtoročné Vianoce žiadne dodatočné výdavky, nielen čo sa týka darčekov, ale aj potravín!

Situácia sa na Slovensku za posledný rok podstatne zmenila. Zdá sa, že Slováci začínajú pociťovať zdražovanie čoraz viac a pomaly sa pripravujú aj na ďalšiu vlnu, ktorá nás čaká od budúceho roka vplyvom vládnej konsolidácie. Ochota ľudí míňať peniaze na darčeky pre svojich blízkych sa totiž oproti vlaňajšiu výrazne znížila. Slováci utratia tento rok menej, oveľa viac z nich dokonca neplánuje na darčeky vôbec žiadne výdavky.

Ukázal to prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, ktorý sa realizoval na prelome októbra a novembra tohto roka na vzorke 521 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov. Slovákov sme sa v prieskume pýtali nielen na to, koľko plánujú tento rok minúť na darčeky pre svojich blízkych, ale aj na to, akým spôsobom plánujú tohtoročné Vianoce financovať. A výsledky pomerne prekvapili.

Minuli ste tento rok na vianočné darčeky viac alebo menej ako vlani?

Zrejme najväčším prekvapením je nárast podielu ľudí, ktorí na Vianoce darčeky neplánujú kupovať vôbec. Keď sme rovnaký prieskum robili pred rokom, vyjadrilo sa takto 6 percent opýtaných. Tento rok to bol viac ako dvojnásobok a takúto odpoveď uviedlo až 13,2 percenta respondentov. Zároveň platí, že na celej škále odpovedí je medziročne menej tých, ktorí plánujú na darčeky dávať vyššie sumy. Rástla iba skupina Slovákov, ktorí plánujú na darčeky vynaložiť skromných menej ako 50 eur.

Stále platí, že najviac Slovákov za vianočné darčeky utráca 101 až 300 eur. Tento rok ich podiel predstavuje 32,7 percenta, medziročne to však znamenalo pokles o vyše 5 percentuálnych bodov. Druhý najväčší podiel respondentov (22,9 percenta) plánuje minúť o čosi menej - od 51 do 100 eur. Ich podiel klesol o necelý percentuálny bod. O takmer 4 percentuálne body poklesol aj podiel tých, ktorí plánujú minúť od 301 do 500 eur na 13,6 percenta a o 1,5 percentuálneho bodu sa znížil aj podiel tých najštedrejších Slovákov s plánovanými výdavkami na darčeky cez 501 eur. Tento rok ich tak je iba 5,5 percenta.

Všetky tieto "štedrejšie" skupiny sa tak tento rok scvrkávajú v prospech tých, ktorí plánujú na darčeky dávať menej ako 50 eur, resp. tých, ktorí neplánujú darčeky kupovať vôbec. Podiel ľudí, ktorí plánujú na darčeky pre blízkych vynaložiť len do 50 eur totiž stúpol oproti vlaňajšku o 4,2 percentuálneho bodu na 12,2 percenta a tých, ktorí neplánujú darčeky kupovať vôbec sa dokonca viac ako zdvojnásobil na spomínaných 13,2 percenta. Najviac pritom plánujú tento rok na Vianoce šetriť staršie ročníky cez 55 rokov a tiež vysokoškolsky vzdelaní Slováci. Detailné výsledky prieskumu si môžete prezrieť v tabuľkách v našej galérii na tomto odkaze.

"Polovica Slovákov plánuje za tohtoročné vianočné darčeky utratiť viac ako 100 eur. Každý ôsmy ich potom neplánuje kupovať vôbec," komentuje výsledky prieskumu Media Solutions Director spoločnosti ResSolution Group Jakub Fulín. Hoci tak Slováci na Vianoce úplne nezanevreli, porovnanie s minulým rokom hovorí jasne. Plánujú míňať výrazne menej, ak vôbec.

