Slováci si užívajú daňový raj priamo vo svojich obývačkách: Dlho to zrejme nevydrží!

Pohľad na panorámu hlavného mesta SR z Bratislavského hradu. Foto: TASR

Dane z nehnuteľností sú na Slovensku výrazne nižšie ako v ostatných krajinách Európskej únie. Výnos z týchto daní u nás nedosahuje ani priemer únie. Viaceré inštitúcie odporúčajú upraviť súčasný systém, zmeny avizuje vo svojom programovom vyhlásení aj vláda. Vzhľadom na stav štátnej kasy sa čoskoro zrejme aj toto daňové zaťaženie zvýši.

Na úroveň zdaňovania nehnuteľností v jednotlivých krajinách sa pozreli analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Podľa ich záverov bol v roku 2022 podiel dane z nehnuteľností na celkovom daňovom výnose na Slovensku iba 1,2 percenta. Priemer krajín EÚ bol 2,5 percenta. „V čase sa tieto podiely menili iba minimálne,“ dodávajú analytici.

Medzinárodné inštitúcie pritom odporúčajú Slovensku intenzívnejšie využívanie majetkových daní a naopak znižovanie daní z práce. Prípadné zvýšenie dane z nehnuteľností by zasiahlo takmer všetkých obyvateľov. Až 90 percent domácností na Slovensku totiž vlastní svoje hlavné bývanie, čo je hneď po Litve druhá najvyššia hodnota v EÚ.

„Podľa prieskumu o financiách a spotrebe domácností (HFCS, 2021) majú slovenské domácnosti v nehnuteľnostiach určených na hlavné bývanie 69 percent majetku. V EÚ má viac iba Litva, a to 75 percent,“ uvádzajú analytici ISA.

Daň z nehnuteľností sa na Slovensku, v Česku aj Poľsku počíta podľa podlahovej plochy. Národná banka Slovenska, OECD a ďalšie inštitúcie odporúčajú zaviesť systém založený na hodnote nehnuteľnosti. „Ten by mal zvýšiť férovosť a pomôcť pri zmierňovaní rozdielov medzi regiónmi. Umožnilo by to tiež uľahčiť zmenu daňového mixu smerom k majetkovým daniam. Reforma by mala byť postupná, veľkosť ani hodnota nehnuteľnosti totiž nemusí vždy súvisieť s výškou príjmov, hlavne ak ide o dôchodcov,“ upozorňujú analytici ISA.

Zdaňovanie nehnuteľností podľa ich reálnej hodnoty sa na Slovensku spomína už niekoľko rokov. Ministerstvo financií však nedávno naznačilo, že týmto smerom sa zrejme uberať nebude. A to vzhľadom na technické možnosti a na potrebnú sociálnu ochranu ekonomicky menej bonitných obyvateľov.

Určitých úprav v zdaňovaní nehnuteľností sa však zrejme už čoskoro dočkáme. Štát totiž hľadá potrebné zdroje na konsolidáciu verejných financií a efektívnejšie zdanenie bývania avizovala vláda už pri svojom nástupe. Programové vyhlásenie vlády hovorí, že v oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľností reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Vo väčšom rozsahu pritom chce zdaniť vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti.