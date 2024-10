Slováci si môžu chystať peňaženky: Štát prezradil prvé podrobnosti veľkej novinky pre bežných ľudí!

Foto: freepik.com/snowing

Dlhopisy vydané štátom priamo pre bežných ľudí budú už čoskoro na Slovensku realitou. Ministerstvo financií po mesiacoch príprav prezradilo konkrétne podmienky, za ktorých si budú môcť záujemcovia o investovanie do štátnych cenných papierov zakúpiť štátne dlhopisy.

Slovensko plánuje vydať štátne dlhopisy pre bežných ľudí už na jar budúceho roka. Ako ďalej priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, malo by ísť o dve emisie so splatnosťou 2 a 4 roky, pričom kupón by sa mal pohybovať okolo 3 percent.

Štát by vydaním takýchto cenných papierov mohol získať zhruba 300 miliónov eur, čo bude predstavovať približne 2,5 percenta budúcoročného plánu potrieb financovania. “Minimálna investícia bude od 1 000 eur a teda dlhopis bude dostupný pre relatívne širokú verejnosť, ale keďže stále ide o investičný nástroj je alokácia peňazí do neho potrebné zvážiť podľa individuálnej situácie,“ upozorňuje analytik.

Jedným z lákadiel nových cenných papierov by malo byť aj to, že výnosy z dlhopisov budú oslobodené od daní a odvodov, čo im poskytne dodatočnú prémiu oproti alternatíve v podobe konzervatívnejších terminovaných účtov. „Myšlienka poskytovať štátne dlhopisy občanom je v okolitých štátoch dobre etablovaná a hoci pôjde o doplnkový druh financovania z pohľadu štátu, pre domácnosti môže predstavovať ďalší nástroj pre ich vstup na investičný trh. Slovensko pritom patrí z pohľadu alokácie finančného majetku domácností v investičných produktoch medzi konzervatívne krajiny,“ pripomína Marián Kočiš.

Štát bude chcieť občanov podľa analytika motivovať dostatočne vysokým výnosom, resp. kupónom, pričom otázkou z pohľadu štátu ostáva efektivita v porovnaní s medzinárodnými finančnými trhmi. Ide však o doplnkový zdroj financovania a okrem nákladovej efektivity je jedným z deklarovaných cieľov aj vyššia angažovanosť ľudí na finančných trhoch, resp. zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti. „Z dlhodobého hľadiska tak môže emisia priniesť dodatočné benefity. Vo vzťahu k meniacej sa demografii je dôležité, aby ľudia viac investovali a zhodnocovali svoje úspory pri rozumnej miere rizika, v čom môže takáto aktivita pomôcť, ťažisko komplexného riešenia je však samozrejme v dobre diverzifikácii investičných nástrojov a kvalitnom investičnom poradenstve,“ dodáva Kočiš.

Oslobodenie od daní ponúka výhodu

Na základe predstavených parametrov možno podľa analytika Slovenskej sporiteľne predpokladať, že sa výnos bude pohybovať okolo úrovne trojročného terminovaného vkladu, resp. mierne nad a pod ním, pričom oslobodenie od daní či odvodov poskytne prémiu voči samotným terminovaným vkladom. Sadzba na terminovaných vkladoch, resp. aj na výnosoch dlhopisov bude ovplyvnená očakávaným postupným uvoľňovaním utiahnutej menovej politiky zo strany ECB, pričom do konca prvého kvartálu 2025 možno počítať s dvoma až troma zníženiami celkovo v objeme 0,75 percenta.

„Tieto zníženia sa do dlhších viazaností prenesú samozrejme v menšej miere, pričom záležať bude aj od ďalších trhových očakávaní. Výnosy by sa tak mohli pohybovať pravdepodobne mierne pod úrovňou 3 %, samozrejme bude záležať od širších trhových podmienok a od cenovej politiky, ktorú zvolí ARDAL,“ uzatvára analytik.

Nová vláda Roberta Fica zvažuje všetky možnosti, ako financovať chod štátu a plnenie priorít. V programovom vyhlásení vlády sa preto, pre niekoho možno prekvapivo, opäť objavila možnosť vydávania dlhopisov pre občanov. Kabinet v programovom vyhlásení doslova tvrdí, že „zváži financovanie investičných priorít aj prostredníctvom emitovania dlhopisov pre občanov.“

Skúsenosti už máme

V novodobej histórii slovenského kapitálového trhu bola na trh uvedená prvá emisia štátnych dlhopisov pre obyvateľstvo v roku 1998. Ako informovala Dagmar Kopuncová z Centrálneho depozitára cenných papierov, dlhopis mal splatnosť 1 rok a bol vydaný v niekoľkých menovitých hodnotách začínajúc od 1 000 slovenských korún až po 100 000 korún. Kupónový výnos bol vo výške až 17 percent p.a. a bol oslobodený od dane. Dlhopis bol vydaný na doručiteľa a nebol verejne obchodovateľný. Z celkového objemu emisie 2 miliardy vtedajších slovenských korún sa predala 1 miliarda.