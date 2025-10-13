Prieskum ukázal, že potraviny tento rok najviac zaťažujú slovenské peňaženky. Až takmer 70 % opýtaných priznalo, že za nákupy potravín minie viac ako vlani, pričom mnohí kvôli tomu obmedzujú výdavky na dovolenky, kultúru či voľný čas.
Slovákov tento rok evidentne najviac šokujú cenovky v potravinách. A to až tak, že musia obmedzovať svoje výdavky na dovolenky či kultúru. Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti ReSSOLUTION Group pre náš web oPeniazoch.sk, ktorý sa realizoval v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 511 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.
Až 69,5 percenta respondentov totiž uviedlo, že práve za potraviny minú viac ako vlani. Je to vôbec najväčší podiel zo všetkých dopytovaných oblastí. Nasledovalo bývanie, ktoré stojí medziročne viac až vyše 59 percent Slovákov. Nasledovala doprava, za ktorú míňa viac ako vlani takmer polovica opýtaných, za zdravotnú starostlivosť a služby si musí priplácať viac ako 46 percent opýtaných.
Cez 40 percent Slovákov míňa tento rok viac aj na komunikáciu a internet, stravovanie mimo domu a iné výdavky, napríklad na poistenie, pôžičky, kozmetiku a podobne. Viac ako 38 percent opýtaných minie tento rok viac aj na voľný čas, kultúru a dovolenky, vyše 36 percent na oblečenie a obuv a bezmála 29 percent na vzdelávanie a deti.
V posledných spomínaných oblastiach tak Slováci často evidujú rovnaké, alebo dokonca nižšie výdavky ako pred rokom. Zlacňovaním tovarov a služieb to však zrejme nebude. Obyvatelia Slovenska skôr hľadajú, kde kvôli rastúcim výdavkom napríklad na potraviny či bývanie ušetriť.
„Zníženie výdavkov tu bude pravdepodobne spôsobené tým, že ľudia práve tieto aktivity obmedzujú v reakcii na zvýšenie výdavkov v dôležitejších oblastiach,“ uvádza Head of Agency Business v ResSOLUTION Group Eva Sklenářová. Týka sa to najmä rekreácie a kultúry (dovolenky, kino, šport, výlety), stravovania mimo domu (reštaurácie, kaviarne, donáška jedla) a oblečenia a obuvi. Práve v týchto oblastiach totiž až pätina z opýtaných uvádza dokonca medziročný pokles výdavkov.
Museli ste sa tento rok oproti vlaňajšku v niečom obmedzovať kvôli rastúcim výdavkom?
A ktoré skupiny najviac trápia rastúce výdavky na potraviny a bývanie? „V oboch spomenutých oblastiach deklarované zvýšenie výdavkov rastie so stupňom dosiahnutého vzdelania respondentov,“ dodáva Sklenářová.
Pri potravinách pritom až vyše 75 percent vysokoškolsky vzdelaných Slovákov uviedlo, že na potraviny minie viac, pri respondentoch so základným vzdelaním a strednou školou bez maturity to bolo len niečo vyše 62 percent. Z regionálneho pohľadu vyššie výdavky na potraviny a nápoje evidujú najmä na východe Slovenska (vyše 72 %). Zároveň platí, že najviac Slovákov vníma rast výdavkov na potraviny vo vekovej skupiny 55 a viac rokov a z regionálneho pohľadu na východe Slovenska.
Pri bývaní a súvisiacich službách sa fenomén vzdelania v rozdieloch prejavuje ešte výraznejšie, kým z vysokoškolsky vzdelaných respondentov míňa na bývanie viac až vyše 67 percent, pri skupine so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity je to len necelých 46 percent. Aj v tomto prípade pritom platí, že rastúce výdavky na bývanie pociťujú najmä staršie ročníky 55 plus a obyvatelia východného Slovenska.
Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie z National Sample SK. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Je súčasťou medzinárodnej siete panelov spoločnosti National Sample, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Thajsku. Chceli by ste sa aj vy zúčastniť na podobných prieskumoch alebo poznáte niekoho, kto by mal záujem? Každý si môže vytvoriť profil na National Sample SK tu.