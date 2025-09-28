Slováci najviac investujú do zlata a kryptomien: Priemerný investor má 37 rokov

Klasický slovenský investor má v priemere necelých 37 rokov, pričom investuje do zlata aj kryptomeny. Z aktívnych investičných nástrojov (CDF) sú na Slovensku v tomto roku najobľúbenejšie ropa, zemný plyn, zlato, EURUSD, US500, bitcoin a ethereum. Aktívne a pasívne investovanie Slováci často kombinujú. Vyplýva to z analýzy spoločnosti XTB, ktorá sa zamerala na štatistiky o svojich vlastných investoroch.
V rámci investovania majú prevahu mileniáli, teda tridsiatnici a mladí štyridsiatnici v aktívnom veku, ktorí tvoria 60 % klientov. „Mileniáli majú už úspory a dostatočný časový horizont pred sebou na to, aby ich vedeli úspešne zainvestovať,“ uviedol analytik finančných trhov spoločnosti Matej Bajzík.
Ďalej nasleduje generácia X, čiže starší štyridsiatnici a päťdesiatnici, ktorí tvoria štvrtinu klientov. Po desaťročiach práce alebo podnikania majú podľa odborníka už nahromadený určitý kapitál, no sú aj obozretnejší v nakladaní s ním. Preto investujú konzervatívnejšie a vyhýbajú sa prepadom na trhu, ktoré by mohli ohroziť investície v čase, keď ich budú potrebovať. Treťou skupinou sú mladí ľudia z generácie Z, ktorí tvoria 15 % klientov, pričom zatiaľ si len začínajú budovať svoj majetok. Častejšie ich lákajú technologické akcie či kryptomeny.
„Na konci prvého polroka tohto roka dosiahli klientske aktíva celej skupiny XTB hodnotu takmer 8,5 miliardy eur. Z toho približne 4,5 miliardy predstavovala nominálna hodnota nástrojov, ako sú akcie a ETF (fondy obchodované na burze naviazané na vývoj určitej triedy aktív, tradičný nástroj pasívnych investorov), približne 2,9 miliardy eur nominálna hodnota CFD (aktívne investičné nástroje) a takmer 1,1 miliardy eur boli finančné prostriedky klientov,“ priblížila spoločnosť.
Vysvetlila, že pasívne nástroje, ako napríklad ETF, sú populárne pre svoju jednoduchosť a nízkonákladovosť, pričom klienti nimi sledujú vývoj zvoleného trhu a do portfólia nezasahujú. V aktívnom investovaní samotný investor riadi svoje portfólio, teda môže ho meniť a prispôsobovať trhovým podmienkam. „Aktívne a pasívne investovanie klienti skupiny v praxi často kombinujú. Na Slovensku aj v Česku má vyše 40 % klientov, ktorí držia CFD, zároveň aj ETF nástroje,“ uzavrel Bajzík.