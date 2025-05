Slováci majú jasno: Transakčnú daň by zrušili, aj keby bolo treba hľadať stovky miliónov inde! (prieskum)

PRIESKUM Foto: gettyimages.com/ rarrarorro, freepik.com/freepik

Transakčná daň je v praxi necelé dva mesiace a Slováci už na ňu majú pomerne jasný názor. Kým medzi politikmi zaznievajú na jej budúcnosť rôzne názory, od jej zrušenia až po ponechanie pre potrebu konsolidovať, takmer dve tretiny Slovákov sú za jej zrušenie. A to aj za cenu, že by štát musel kompenzovať výpadok príjmu z tejto dane vo výške 700 miliónov eur prijatím iných opatrení na strane príjmov alebo výdavkov.

Názory Slovákov na zrušenie transakčnej dane zisťoval prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, ktorý sa realizoval na prelome apríla a mája tohto roka na vzorke 511 respondentov online populácie staršej ako 15 rokov.

V prieskume sme sa opýtali respondentov, do akej miery súhlasia s prípadným zrušením transakčnej dane pre firmy a podnikateľov za predpokladu, že by štátny rozpočet musel kompenzovať výpadok príjmov z tejto dane vo výške 700 miliónov eur prijatím iných opatrení na strane príjmov alebo výdavkov. Z jeho výsledkov vyplýva, že s týmto návrhom by súhlasilo 63 % opýtaných, z toho 42 % určite, 21 % skôr.

„Väčšiu mieru súhlasu môžeme vidieť u mužov (67 %) oproti ženám (58 %). Najväčší súhlas dosiahol výrok u najmladšej vekovej skupiny (69 %), nasledovanej tou najstaršou (62 %). Skupina 35 – 54 rokov síce vykazuje najnižšiu mieru súhlasu (57 %), stále však ide o nadpolovičnú väčšinu,“ uvádza Research Manager ResSolution Group Moris Hyršl.

Možnosť skôr nesúhlasím alebo určite nesúhlasím si v prieskume zvolilo 13,1 % opýtaných. Pomerne veľká je aj skupina ľudí, ktorí nemajú na zrušenie jednoznačný názor. Spolu ide takmer o štvrtinu opýtaných. Odpoveď ani súhlasím ani nesúhlasím si v prieskume zvolilo 11,4 % opýtaných a 12,8 % opýtaných nevedelo alebo nedokázalo odpovedať.

Ľudia s vyšším vzdelaním sú podľa záverov prieskumu oveľa viac naklonení súhlasu so zrušením transakčnej dane. Taktiež mladšie generácie (najmä 15-34 rokov) a obyvatelia veľkých miest vykazujú vyšší súhlas s týmto návrhom.

Naopak, ľudia, ktorí nepracujú, a tí, ktorí žijú v obciach vyjadrili menšiu mieru súhlasu. Najčastejšie si pritom nevedeli urobiť názor na túto otázku ľudia so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity.

Transakčná daň sa stala aj horúcou politickou témou. Koaličná SNS už predložila do parlamentu návrh na jej čiastočné zrušenie pre živnostníkov a malé firmy. Líder strany Andrej Danky by ju však najradšej zrušil celú. Premiér Robert Fico tvrdí, že jemu sa táto daň taktiež nepáči, no museli ju zaviesť pre zlý stav verejných financií. Jej prípadné úpravy podmieňuje predložením opatrení, ktoré by výpadok z jej výberu kompenzovali. O osude návrhu SNS v parlamente by sa malo rozhodnúť na schôdzi, ktorá začína budúci týždeň.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie z National Sample SK. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Je súčasťou medzinárodnej siete panelov spoločnosti National Sample, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Thajsku. Chceli by ste sa aj vy zúčastniť na podobných prieskumoch alebo poznáte niekoho, kto by mal záujem? Každý si môže vytvoriť profil na National Sample SK tu.