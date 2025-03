Slováci doplácajú na vysoké dane a ceny: Pozrite si, kto u nás zarába najmenej v celej EÚ!

Ilustračné foto. Foto: TASR

Aj keď mzdy na Slovensku postupne rastú a v minulom roku predbehli aj rast cien, stále patria medzi najnižšie v Európe. Najhoršie je na tom pritom jedna skupina Slovákov, ktorá pri zohľadnení cenovej úrovne v jednotlivých krajinách zarába najmenej v celej Európskej únii.

Slovenské mzdy sú vyššie, než boli pred pandémiou. V reálnom vyjadrení, teda po očistení o infláciu, sú v priemere o sedem percent nad úrovňou z konca roka 2019. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti XTB, v tomto roku by mali reálne mzdy na Slovensku ďalej rásť, aj keď len veľmi mierne. Aby sa Slováci dočkali rýchlejšieho rastu miezd, mal by sa štát podľa analytika XTB Mareka Nemkyho zamerať na štrukturálne problémy slovenskej ekonomiky.

Nelichotivé postavenie Slovenska z hľadiska miezd ukazuje medzinárodné porovnanie. Najaktuálnejšie údaje Eurostatu za rok 2023 hovoria o tom, že priemerná čistá mzda bezdetného jednotlivca na Slovensku dosahovala 1 062 eur, čo nás radilo na piate miesto od konca v rámci EÚ, zatiaľ čo priemer EÚ je 2 351 eur.

Slovensko síce poskytuje podľa Mareka Nemkyho významnú podporu rodinám s deťmi, čo ovplyvňuje celkové príjmy domácností, no aj tak zostáva postavenie v európskom rebríčku pomerne nízke. „V roku 2023 dosahoval priemerný čistý príjem rodiny s jedným živiteľom a dvoma deťmi 1 533 eur, čím sa Slovensko posunulo len o niečo vyššie – na siedme miesto od konca,“ dodáva Nemky.

Považujete úroveň miezd na Slovensku za dostatočnú? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ešte horšie slovenské mzdy vychádzajú pri zohľadnení, koľko si za ne možno kúpiť, teda upravené o paritu kúpnej sily, ktorá zohľadňuje rozdiely v cenových hladinách v jednotlivých krajinách a zmeny v devízových kurzoch.

V prípade bezdetného jednotlivca je Slovensko v tomto parametri úplne posledné spomedzi európskych krajín. Podľa parity kúpnej ceny zarába v čistom priemerný bezdetný Slovák najmenej v rámci EÚ, a to 1 230 eur. Priemer EÚ je pritom 2 294 eur. Pod tento výsledok sa podľa analytika XTB podpísalo vysoké daňové zaťaženie na Slovensku a výrazne vyššia inflácia v posledných rokoch.

A aký vývoj môžeme očakávať v ďalšom období? Peňaženky Slovákov by mohli pocítiť veľmi mierne zlepšenie, no situáciu ešte môžu zmeniť viaceré riziká. „Výhľad vývoja miezd na Slovensku v ďalšom roku zostáva neistý, keďže vyššie daňové zaťaženie podnikov v kombinácii s oživenou infláciou môže negatívne ovplyvniť kúpnu silu obyvateľov. Podnikatelia sa budú musieť vyrovnať s rastúcimi nákladmi, ktoré sa budú snažiť preniesť do koncových cien, čo zároveň obmedzuje priestor pre výraznejší rast miezd,” pripomína analytik XTB Marek Nemky.

Napriek týmto výzvam bankoví analytici predpokladajú, že nominálne mzdy tento rok stúpnu o 5,9 %, pričom inflácia sa očakáva na úrovni 4,5 %. To by znamenalo reálny rast miezd o zhruba 1,4 %.

Doplatíme na obchodné vojny?

„Medzi najväčšími rizikami pre mzdový vývoj zostávajú slabá výkonnosť nemeckej ekonomiky a možné dôsledky hroziacich obchodných vojen Európy s USA. K tomu sa pridáva vyššie zdanenie firiem, ktoré môže tlmiť hospodársky rast a spomaliť rast produktivity,” upozorňuje Marek Nemky. Veľkou výzvou bude aj pripravovaná ďalšia konsolidácia verejných financií, ktorá sa bude podľa posledných odhadov pre budúci rok blížiť už k sume 2 miliardy eur.

Výška miezd je pritom podľa analytika úzko prepojená s produktivitou práce, ktorá závisí od ekonomického vývoja krajiny. V posledných dekádach Slovensko ťažilo najmä z príchodu zahraničných investícií a rozvoja medzinárodného obchodu. Nízke mzdy pôsobili ako magnet pre zahraničné firmy. Tento model však podľa analytika dosiahol svoje limity – Slovensko sa dnes zaraďuje medzi krajiny stredného príjmu a už nie je také atraktívne pre investorov ako v minulosti.

„Slovensko sa dostalo sa do „pasce stredného príjmu – ekonomika už nemôže ďalej rásť len na základe lacnej pracovnej sily, no zároveň ešte nedosiahla úroveň krajín, kde je rast založený na inováciách a vysokokvalifikovanej práci,” dodáva Marek Nemky. Aby sme sa z tejto „pasce“ dostali, bude musieť Slovensko zapracovať na znižovaní byrokratickej záťaže podnikateľov, zmierniť dnes príliš vysoké daňové zaťaženie, podporovať inovácie a prerod ekonomiky na sofistikovanejšie odvetvia či reformovať školstvo.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]