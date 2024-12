Skutočná revolúcia: Čakanie na peniaze čoskoro skončí, do každej banky dorazia za pár sekúnd!

Foto: freepik.com/freepik

Už budúci rok by mal pre klientov bánk priniesť pozitívne zmeny. Aj keď už okamžité platby na Slovensku zaviedlo viacero bánk, v roku 2025 sa do tohto systému rýchleho posielania peňazí budú musieť zapojiť všetky banky v eurozóne.

Aj keď niektorí klienti v Európe využívajú okamžité platby v eurách už takmer sedem rokov, skutočná revolúcia nastane už v budúcom roku. Ako upozorňuje Slovenská banková asociácia, od 9. januára 2025 sú všetky banky v eurozóne povinné podporovať prijímanie okamžitých platieb v eurách. Do 9. októbra 2025 sa táto povinnosť následne rozšíri o odosielanie okamžitých platieb v eurách a o overenie príjemcu platby – tzv. Verification of Payee.

V súčasnosti SEPA Instantnú schému v Európe podporuje podľa Slovenskej bankovej asociácie viac ako 2600 poskytovateľov platobných služieb, čo predstavuje zhruba 73 percent všetkých európskych poskytovateľov. V praxi to znamená, že zhruba každé piate euro sa v platobnom styku v EÚ prevádza prostredníctvom okamžitých platieb.

Okamžité platby prinesú v Európe podľa bankárov množstvo výhod, ktoré zlepšia nielen efektivitu a pohodlie finančných transakcií, ale podporia aj vznik a rozvoj nových tzv. „nadstavbových služieb“. Môže ísť napríklad o nové druhy mobilných, peer-to-peer platieb, alebo rozvoj nových e-commerce riešení, prípadne platieb uskutočnených bezhotovostne z účtu na účet v predajniach, napríklad aj prostredníctvom QR kódu.

Novinky v platení sa už chystá zavádzať aj naše ministerstvo financií. Postupne by sa do praxe mala zaviesť pre obchodníkov aj povinnosť prijímať bezhotovostné platby v každej prevádzke. Viac si o pripravovaných zmenách môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Čo sú okamžité platby?

Okamžitá platba je úhrada dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, ktorá zabezpečí okamžité vyrovnanie transakcie a pripísanie prostriedkov na účet príjemcu do 10 sekúnd.

Až do avizovaného povinného zapojenia sa bánk do systému okamžitých platieb ide o dobrovoľnú službu z ich strany. Počet bánk zapojených do tohto systému na Slovensku tak postupne rástol. Podľa údajov Národnej banky Slovenska túto službu u nás ponúka Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, VÚB Banka, J&T Banka, Fio banka a Prima banka. Ostatné banky sa tak budú do tohto systému zapájať postupne, najskôr ako povinný príjemca okamžitých platieb už začiatkom januára a neskôr budú musieť tieto platby aj odosielať.

Použitie okamžitých platieb pritom pre klientov nie je obmedzené, môžu ich používať spotrebitelia, podnikatelia aj veľké firmy. Stanovená je však maximálna povolená suma transakcie, a to v objeme 100 000 eur.