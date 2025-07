Skupine dôchodcov sa blíži dôležitý termín: Musia štátu potvrdiť, že žijú!

Foto: freepik.com/freepik

Dôchodcovia, ktorí žijú mimo krajín EÚ, majú v júli dôležitú povinnosť. Len do polovice mesiaca majú čas na doručenie potvrdenia o žití. Tento dokument je zákonnou podmienkou pre vyplatenie dôchodku do zahraničia a je potrebné ho predkladať štyrikrát ročne. Ak potvrdenie nedoručia včas, hrozí im prerušenie vyplácania dôchodku.

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, by podľa poisťovne nemali tento mesiac zabudnúť na jednu dôležitú povinnosť, a to do 15. júla 2025 doručiť tzv. Potvrdenie o žití. „Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne v trojmesačných lehotách. Títo dôchodcovia spomínané tlačivo doručujú štyrikrát do roka,“ uvádza poisťovňa.

Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Na jeho základe môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Tlačivá zasiela Sociálna poisťovňa klientom vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovania.

Vedeli ste o tejto povinnosti dôchodcov žijúcich v zahraničí? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ak klient nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môže si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne: Osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarska ho nájdu na tomto linku. Následne vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom môžu poslať aj poštou na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1 alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk.

Dôchodcovia žijúci mimo krajín Európskej únie doručujú Potvrdenie o žití štyrikrát do roka, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, zasielajú tlačivo raz ročne do 31. januára. Výnimkou sú podľa Sociálnej poisťovne dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí túto povinnosť nemajú, keďže Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky.