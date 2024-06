Skupina G7 plánuje varovať malé čínske banky pred spoluprácou s Ruskom

Ilustračná foto: unsplash.com/FLY:D

Americkí predstavitelia očakávajú, že skupina siedmich popredných ekonomík sveta G7 bude na budúci týždeň tvrdo varovať menšie čínske banky, aby prestali pomáhať Rusku obchádzať západné sankcie. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.

Summit G7 sa uskutoční v Taliansku od 13. do 15. júna. Očakáva sa, že predstavitelia krajín sa pri neverejných stretnutiach výrazne zamerajú na hrozbu, ktorú predstavuje rastúci čínsko-ruský obchod pre boj na Ukrajine a na to, čo s tým robiť. Rozhovory by mohli vyústiť do verejného vyhlásenia k tejto otázke, ktoré sa bude týkať čínskych bánk, uviedli zdroje.

Neočakáva sa však, že by krajiny prijali voči niektorým bankám bezprostredné sankčné opatrenia. Zameria sa ale na menšie inštitúcie, nie na najväčšie čínske banky. Summit by sa tiež mohol zamerať na využitie ziskov zo zmrazených ruských aktív na Západe v prospech Ukrajiny.

Obavy z možných sankcií

Washington sa doteraz zdráhal zaviesť sankcie voči veľkým čínskym bankám kvôli možným obrovským dopadom na globálnu ekonomiku a americko-čínske vzťahy. Obavy z možných sankcií už prinútili veľké čínske banky, aby obmedzili cezhraničné transakcie zahŕňajúce Rusov alebo sa z nich úplne stiahli. To donútilo čínske spoločnosti obrátiť sa na malé banky na hraniciach a podporilo využívanie neoficiálnych spôsobov financovania alebo zakázaných kryptomien. Západní predstavitelia sa obávajú, že niektoré čínske finančné inštitúcie umožňujú obchod s tovarom s dvojitým využitím, teda civilným aj vojenským.

Peking obvinil Washington z nepodložených tvrdení o tom, čo je podľa neho normálna obchodná výmena s Moskvou. Spojené štáty v minulosti sankcionovali menšie čínske banky, ako Bank of Kunlun, pre rôzne problémy, vrátane spolupráce s iránskymi inštitúciami. Čína a Rusko po vypuknutí vojny na Ukrajine rozšírili obchodovanie v jüanoch namiesto v dolároch. Tým tiež môžu chrániť svoje ekonomiky pred možnými americkými sankciami.