Školský kampus v Starej Ľubovni prešiel rozsiahlou modernizáciou za 11 miliónov eur

Foto: pexels.com/Pixabay

Prvý školský kampus na území Prešovského samosprávneho kraja v Spojenej škole Jarmočná v Starej Ľubovni prešiel rozsiahlou modernizáciou za 11 miliónov eur. Projekt sa podarilo zrealizovať v rámci iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky – Catching-up Regions. Predseda PSK Milan Majerský pri prezentácii výsledkov v pondelok na tlačovom brífingu uviedol, že vďaka európskym fondom a zdrojom kraja sa podarilo zmodernizovať nielen priestory školy, ale aj dielne, jedáleň a internát. V areáli vybudovali novú prístavbu, čím škola získala dielne pre cukrársku výrobu a výučbu barbecue.

V podkroví pribudlo nové multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum. Vďaka tomu vznikol nový komplex s cvičným hotelom, ako i moderným športovým areálom a oddychovými zónami. „Myšlienka stredoškolského kampusu vznikla ešte pred piatimi rokmi, nakoniec sme našli súlad medzi všetkými zložkami a toto prvé kampusové mestečko je na svete. Samotná príprava projektu trvala približne dva roky. Verím, že to bude mať osoh pre všetkých mladých ľudí,“ skonštatoval Majerský. Modernizáciou prešlo aj elokované pracovisko školy v neďalekej Lomničke, novovybudovaný objekt slúži pre praktické vyučovanie so zameraním na spracúvanie dreva, stavebníctvo a výrobu potravín.

Zároveň tak vzniklo náborové centrum pre podporu mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Je tam marginalizovaná rómska komunita a stále tam pribúda viac a viac detí, ktoré zo základnej školy prechádzajú rovno na strednú,“ dodal Majerský. Súčasťou Spojenej školy na Jarmočnej sú dve organizačné jednotky – Obchodná akadémia a Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel a tiež elokované pracovisko v Lomničke. Poverený riadením školy Marián Poliščák potvrdil, že v súčasnosti majú viac ako 750 žiakov.

„Žiaci to vnímajú veľmi pozitívne, snažíme sa aj my pre nich robiť aktivity, aby sa kolektívy lepšie zohrali, sú veľmi flexibilní. Vďaka tejto investícii máme naozaj skvelé podmienky či už pre gastroodbory, ale aj kaderníkov,“ zhodnotil. Vedúci odboru školstva PSK Ján Furman dodal, že chystajú aj projekt nového technického pavilónu. „Spojili sme tri školy, tá posledná bola Stredná odborná škola technická a pre ňu zatiaľ nemáme dobudované zázemie. Chceme preto dobudovať technické dielne, kde 3,8 milióna eur pôjde na stavbu a 1,7 milióna eur na materiálno-technické vybavenie. Bude to opäť financované z európskych zdrojov, balík prostriedkov máme schválený v rámci Rady partnerstva PSK cez Integrovanú územnú samosprávu,“ priblížil plány Furman.