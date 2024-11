Sirotský dôchodok má presne stanovenú výšku: Takéto sú pravidlá pre jeho vyplácanie! (poradňa)

PORADŇA Foto: freepik.com/freepik

Po strate blízkeho je sirotský dôchodok dôležitou oporou. Jeho výška však závisí od niekoľkých faktorov. Rozhodujúcim je výška dôchodku zosnulého či prípadný nárok na dôchodok. Viac si o výške a výpočte sirotského dôchodku povieme v ďalšej časti poradne.

V predchádzajúcej časti poradne sme sa venovali tomu, čo je sirotský dôchodok a kto má naň nárok. V tej aktuálnej sa pozrieme na to, ako konkrétne sa vypočítava výška tejto dôchodkovej dávky a od čoho závisí.

Suma sirotského dôchodku predstavuje podľa Sociálnej poisťovne 40 percent sumy dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. „Konkrétna suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý rodič / osvojiteľ poberal, alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok,“ spresňuje poisťovňa.

Dôležitá informácia:

Ak mal zomretý rodič nárok na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa vypočíta z vyššieho z nich.

Suma sirotského dôchodku sa vypočítavá podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý rodič alebo osvojiteľ získal.

Ako je sirotský dôchodok vyplácaný?

– Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne (vopred), vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

– Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa.

– Dôchodková dávka sa vypláca na účet, ktorý žiadateľ predložil pri spisovaní žiadosti o dôchodok (účet siroty, alebo žijúceho rodiča).

Považujete podmienky pre priznanie sirotského dôchodku za adekvátne nastavené? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ak by mal žiadateľ o sirotský dôchodok záujem poberať ho v hotovosti, aj to je možné. Sociálna poisťovňa informuje, že v takom prípade je o to potrebné požiadať vopred.

Sirotský dôchodok je možné poberať aj v zariadení sociálnych služieb. „Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku,“ dodáva Sociálna poisťovňa.