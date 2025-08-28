Šipoš kritizuje vládu: Sľubovaná konsolidácia mešká, namiesto úspor rastú dane aj poplatky

V situácii, keď by mala vláda začať šetriť sama na sebe, nedokáže dodržiavať vlastné termíny predstavenia konsolidácie verejných financií verejnosti. Nie je schopná prísť so žiadnou rozumnou konsolidáciou, ktorá by sa konečne prejavila aj znižovaním dlhu, vyhlásil predseda poslaneckého klubu opozičného hnutia Slovensko Michal Šipoš.
Reagoval tak na to, že predstavitelia vlády ešte nepredstavili žiadne opatrenia na budúci rok napriek opakovaným zasadnutiam koaličnej rady ku konsolidácii. Rokovali o nej aj vo štvrtok doobeda.
Slovensko pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) podľa Šipoša ekonomicky upadá a vláda neplní ani vlastné sľuby o znižovaní výdavkov štátu. Kritizoval, že namiesto úspor vo verejnej správe vláda zvyšuje dane a poplatky a zároveň obmedzuje benefity pre ľudí.
„Ak chcú, aby si občania utiahli opasky, musia začať v prvom rade sami od seba. Namiesto toho si užívajú luxus zlatých vaní a haciend, zdvojnásobili si platy, čo je výsmech všetkým občanom Slovenskej republiky,“ doplnil Šipoš s tým, že vláda Igora Matoviča (hnutie Slovensko) zvládala v minulosti krízové obdobie s výrazne nižším deficitom, dokonca nižším, ako bol priemer EÚ.
Ako uviedol vo štvrtok predseda vlády na sociálnej sieti, koaličná rada pokračovala rokovaním o ozdravovaní verejných financií zoštíhľovaním štátu a znižovaním jeho spotreby. Príslušné rezorty dostali konkrétne pokyny. Koaličná rada bude pokračovať v pondelok (1. 9.) o 12.00 h.