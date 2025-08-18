Šimečka varuje: Nejasné konsolidačné opatrenia môžu ohroziť celú slovenskú ekonomiku

O dva dni má vláda schvaľovať konsolidačný balíček, no nikto netuší, čo v ňom bude. Štát potrebuje nájsť dve miliardy eur, ale ani firmy, ani občania, ani investori nevedia, na čo sa majú pripraviť. To je obrovský problém pre celú ekonomiku, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý v tejto súvislosti skritizoval predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD).
„Všetko nasvedčuje tomu, že namiesto konsolidácie sa dočkáme likvidácie ekonomiky,“ povedal Šimečka. Vláda podľa jeho slov namiesto riešenia ekonomiky celé leto venovala čas kultúrnym vojnám a konšpiračným témam.
Líder hnutia pripomenul, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR kritizuje vládu, že doteraz neprebehla žiadna konzultácia s odbormi. Sú tu zároveň aj iné organizácie a inštitúcie, ktoré by mali byť súčasťou tejto debaty, podotkol Šimečka.
„To, čo vieme o konsolidácii, je čistý chaos. Od rušenia výnimiek z dane z pridanej hodnoty (DPH) cez zásahy do druhého piliera až po nápady znižovať počet krajov. To nie je ozdravenie, ale likvidácia ekonomiky. Vyzývame koaličnú radu, aby konečne zverejnila opatrenia a umožnila odbornú a verejnú diskusiu,“ uzavrel Šimečka.