Silné euro nám pomáha lacnejšie cestovať: Pozrite si, kam sa oplatí vybrať!

Začiatok roka sa mnohým Slovákom spája s plánovaním dovolenky. Dôvodom sú rôzne zľavy v rámci first momentov či širšia možnosť výberu ubytovania. Kam sa vybrať a koľko to bude stáť, sú otázky, ktoré si kladú mnohé domácnosti. Ak si vyberú neeurovú destináciu, ich náklady môže podľa investičnej platformy XTB zvýšiť či znížiť aj výmenný kurz eura k mene tej-ktorej krajiny.

Pohyby výmenných kurzov jednotlivých mien sa prejavujú aj v cenách zájazdov cestovných kancelárií aj v rozpočtoch individuálnych cestovateľov. Kde za svoje zarobené euro dostanú Slováci viac a kde ich, naopak, pobyt vyjde drahšie?

Spoločnosť XTB v zverejnenej analýze upozorňuje, že či už si vyberiete karneval v brazílskom Riu, turecké pláže alebo obdivovanie rozkvitnutých japonských sakúr, z pohľadu sily eura môže byť vhodný čas vycestovať práve do týchto destinácií. Naopak, za americké či britské zážitky, ale aj za objavovanie Poľska si Slováci aktuálne priplatia.

„Od začiatku roka 2024 zaznamenalo euro posilnenie voči viacerým menám. To znamená, že za našu menu môžeme získať viac zahraničnej meny, čo by nám malo umožniť nakúpiť viac spotrebných tovarov v zahraničí,” hovorí analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Kam sa oplatí vycestovať so silným eurom

Zaujímavý môže byť vývoj Turecka, ktorého mena sa v posledných rokoch prudko oslabila. Táto krajina je u dovolenkujúcich Slovákov mimoriadne obľúbená. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 2023 (posledné dostupné dáta) práve Turecko s takmer 210-tisíc dovolenkármi najnavštevovanejšou turistickou destináciou Slovákov v rámci organizovaného cestovného ruchu. Medziročne to bolo o takmer 60 percent viac cestujúcich. Voči tureckej líre zaznamenalo euro vlani najvyšší nárast hodnoty. V porovnaní so začiatkom roka 2024 sa posilnilo až o 16 percent. Ak by sme však zobrali dvojročné obdobie, posilnenie bolo až vyše 80-percentné, dodáva XTB.

Vlani euro výrazne stúplo aj voči brazílskemu realu, až o takmer 12 percent. Oslabenie voči euru zaznamenali aj meny Maďarska, Ruska, Kórey, Nového Zélandu či Japonska.

Príklady Brazílie či Japonska, ktoré pre veľkú vzdialenosť nebývajú na najvyšších priečkach záujmu slovenských turistov, ukazujú, ako môžu takéto kurzové pohyby rozhýbať turizmus. Vlani do krajiny zapadajúceho slnka prišlo rekordných 37 miliónov turistov, medziročne o 47 percent viac, a mohol za to aj slabý jen . Rovnako rekordný bol prílev turistov do Brazílie, pri ktorom tiež úradoval slabnúci real .

