Shutdown vlády USA ohrozuje výplaty vojakov: 1,3 milióna môže ostať bez mzdy už budúci týždeň

Americkí senátori začali v piatok predĺžený víkend. To znamená, že odstávka federálnej vlády, tzv. shutdown, bude trvať najmenej 14 dní a americkej armáde hrozí, že nedostane platy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Americkému Senátu sa od 1. októbra nepodarilo schváliť návrh republikánov na dočasné predĺženie financovania federálnej vlády. V USA sa tak začal tzv. shutdown, čiže obmedzenie fungovania federálnych úradov a agentúr, ktorý môže mať veľký vplyv na ekonomiku aj život Američanov.
Jadrom sporu medzi opozičnými demokratmi a vládnymi republikánmi je predĺženie dotácií, ktoré umožňujú zdravotné poistenie dostupné pre 24 miliónov Američanov. Tie majú vypršať na konci roka. Demokrati požadujú, aby akýkoľvek návrh zákona o financovaní zrušil nedávne škrty republikánov v tomto programe.
Frustrácia narastá, keďže kríza okolo financovania vlády každým dňom viac zasahuje verejné služby. Stúpa tlak na republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov Mika Johnsona, aby uskutočnil mimoriadne hlasovanie aspoň o poskytnutí vojenských platov. Republikánsky líder však vo štvrtok (9. 10.) novinárom povedal, že je „odhodlaný udržať Snemovňu mimo zasadnutia tak dlho, ako to bude potrebné na vyvíjanie tlaku na demokratov v Senáte“.
Keďže Senát nezasadne až do utorka (14. 10.), pre federálnych zamestnancov, ktorí sa pýtajú, dokedy budú ich platy zmrazené, je malá nádej, že ich čoskoro dostanú. A najnovšie hrozí, že ani 1,3 milióna aktívnych vojenských príslušníkov nedostane mzdu splatnú budúcu stredu (15. 10.), čo sa doteraz nestalo pri žiadnom shutdowne v modernej histórii.
Keďže dlhodobý shutdown je každým dňom pravdepodobnejší, členovia Kongresu očakávajú, že prezident Donald Trump zasiahne a prelomí patovú situáciu. Prezident sa však doteraz sústredil najmä na dohodu o prímerí v Gaze a vyslal federálne jednotky na potlačenie protestov v mestách vedených demokratmi, ako sú Chicago a Portland. Okrem toho, vo štvrtok Trump vyhlásil, že jeho administratíva plánuje využiť shutdown na trvalé obmedzenie vládnych programov populárnych u demokratov.