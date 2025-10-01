Seniori sú finančne zdatnejší, no podvodov pribúda: Ako sa chrániť pred novými rizikami?

Seniori sa postupne zlepšujú vo finančnej gramotnosti, no zároveň pribúdajú sofistikovanejšie formy podvodov. Najčastejšie sa stretávajú s psychologickou manipuláciou, komplikovanými finančnými produktami a službami, bežné sú agresívne marketingové praktiky, či slabá digitálna bezpečnosť, upozornila v stredu spoločnosť Universal maklérsky dom.
„Seniori sú o niečo lepšie pripravení, ale riziká sa menia a často sú ťažšie rozpoznateľné. Neustála osveta a podpora rodiny zostávajú kľúčové,“ konštatuje v súvislosti s Medzinárodným dňom starších osôb, ktorý štartuje Mesiac úcty k starším, Zuzana Pašková zo spoločnosti Universal maklérsky dom.
Najväčšie riziko predstavuje podľa Paškovej psychologická manipulácia. Podvodníci vedia veľmi dobre osloviť city – predstierajú, že ide o pomoc rodine, o naliehavú situáciu alebo o lákavú investičnú príležitosť. „Takéto príbehy pôsobia dôveryhodne, seniori nemajú čas overiť si fakty a v strese často konajú impulzívne,“ priblížila.
Seniori sa podľa odborníčky zároveň ťažšie orientujú v zmluvných podmienkach, nerozumejú drobným písmenám či skrytým poplatkom. To podľa nej využívajú nielen nepoctiví obchodníci, ale aj niektoré agresívne marketingové praktiky, napríklad pri pôžičkách či predaji energií. Veľkým problémom je aj digitálna bezpečnosť. Aj keď sa mnohí učia používať internet či mobilné aplikácie, nemajú dostatočné skúsenosti s rozpoznávaním podvodných e-mailov, falošných webov alebo nevyžiadaných telefonátov. To ich robí zraniteľnými voči phishingu a iným formám kybernetických útokov.
Prevenciou by preto mala byť najmä neustála osveta, ale v jednoduchej, zrozumiteľnej forme – nielen formálne školenia, ale aj praktické ukážky, ako vyzerá podvodný e-mail, čo robiť pri podozrivom telefonáte či ako bezpečne nakladať s bankovou kartou. Rovnako dôležité je posilňovať povedomie, že sa nemusia hanbiť požiadať o radu – naopak, konzultácia s rodinou, známymi alebo nezávislým odborníkom môže ušetriť celoživotné úspory.
S rizikami neuváženého zadlžovania sa súvisí práve finančná gramotnosť. Zvažovaniu úveru vo vyššom veku by vždy mala predchádzať nielen analýza stavu domácich financií, ale aj zohľadnenie veku. Napríklad banky umožňujú aj seniorom žiadať o úver, jeho získanie však závisí od príjmu žiadateľa – v prípade seniorov sa ako príjem akceptuje dôchodok, a maximálneho veku. Rozhodne nie je namieste zadlžovať sa bez poznania podmienok splácania, ako aj u neserióznych nebankových inštitúcií.