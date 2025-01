Šefčovič upozornil na riziká investícií Európskej únie do citlivých technológií v cudzine

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Foto: SITA/AP

Európska komisia (EK) v stredu zverejnila odporúčanie, ktoré vyzýva členské štáty EÚ, aby preskúmali zahraničné odchádzajúce investície svojich spoločností do krajín mimo EÚ. Odporúčania predstavil eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.

Odporúčanie EK sa vzťahuje na tri najrizikovejšie technologické oblasti strategického významu – polovodiče, umelú inteligenciu a kvantové technológie. Komisia vyzvala členské štáty, aby posúdili riziká pre hospodársku bezpečnosť, ktoré môžu z takýchto transakcií vyplývať.„EÚ je a zostane medzi lídrami v poskytovaní a priťahovaní investícií svetovej úrovne. Súčasná geopolitika však znamená, že musíme lepšie pochopiť potenciálne riziká, ktoré investície môžu priniesť. Posúdenie investícií EÚ do kľúčových technologických oblastí nám umožní získať jasnejší obraz o potenciálnych hrozbách, ktorým čelíme,“ vysvetlil Šefčovič v správe pre médiá.

Podľa jeho slov s týmito poznatkami bude EK lepšie vybavená na to, aby posilnila ekonomickú bezpečnosť EÚ a usmerňovala budúce politické rozhodnutia a zároveň zlepšila silné a otvorené investičné prostredie v EÚ.“Vyzývam všetky členské štáty EÚ, aby sa riadili týmito odporúčaniami, ktoré z dlhodobého hľadiska pomôžu nám všetkým,“ odkázal slovenský eurokomisár.Preskúmanie odchádzajúcich investícií podľa EK poskytne informácie pre rozhodnutie, či sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni, na riešenie akýchkoľvek zistených rizík. Cieľom EK je zabrániť tomu, aby zahraničné investície EÚ negatívne neovplyvňovali hospodársku bezpečnosť Únie tým, že sa kľúčové technológie a know-how dostanú do nesprávnych rúk.

Foto: unsplash.com/François Genon

Odporúčanie EK tvorí súčasť stratégie EÚ pre hospodársku bezpečnosť a má spojitosť s prebiehajúcim úsilím na preverovanie priamych zahraničných investícií. Uvedená stratégia spresňuje, že účinné opatrenia EÚ v otázkach hospodárskej bezpečnosti závisia aj od spolupráce a koordinácie s tretími krajinami.Komisia v odporúčaní od členských štátov žiada, aby spolu s príslušnými zainteresovanými stranami preskúmali odchádzajúce investície investorov z EÚ do tretích krajín pri troch kľúčových technológiách. Toto preskúmanie má trvať 15 mesiacov a malo by sa týkať prebiehajúcich aj minulých transakcií od 1. januára 2021.Členské štáty by do 15. júla 2025 mali predložiť správu o pokroku a do 31. marca 2026 súhrnnú správu o vykonávaní tohto odporúčania a o všetkých zistených rizikách.