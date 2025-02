Šefčovič povedal, že vidí určitú ochotu USA vzájomne znížiť clá

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Foto: SITA/AP

Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič dnes povedal, že zo strany USA vidí určitú ochotu na vzájomné zníženie ciel. Poznamenal tiež, že jeho hlavnou prioritou v rokovaniach so zástupcami administratívy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa je zabrániť obdobiu ekonomickej bolesti pre obe strany v dôsledku jednostranných amerických ciel a protiopatrení EÚ. Podľa agentúry Reuters to eurokomisár povedal po svojich rokovaniach s americkými náprotivkami vo Washingtone.

„Našou prioritou číslo jeden je vyhnúť sa tomuto obdobiu bolesti, viete? Pretože zvyčajne sa to stáva, že máme opatrenia, máme protiopatrenia a potom obvykle, veľmi často, si tí istí ľudia musia sadnúť k jednému stolu a ten problém vyriešiť,“ povedal.Americký prezident Donald Trump sa rozhodol odstrániť výnimky z amerických ciel na oceľ z roku 2018, čo znamená, že na všetok dovoz ocele do USA sa bude vzťahovať minimálne dvadsaťpäťpercentné clo. Pri clách na dovoz hliníka do USA sa sadzba zvýši z desiatich na 25 percent.

O reakcii na tieto opatrenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 12. marca, minulý týždeň rokovali ministri obchodu krajín EÚ. Podľa nemenovaného únijného činiteľa ministri hovorili o rôznych možnostiach, vrátane obnovenia odvetných ciel z roku 2018, ktorá sa vzťahovala na rôzne americké produkty, napríklad motocykle, džínsy alebo whisky. Ministri sa však podľa zdrojov Reuters prevažne zhodli na tom, že najlepšou možnosťou je vyjednávanie a že EÚ by mala postupovať jednotne. Vzhľadom na to, že clá majú nadobudnúť účinnosť až o mesiac, má Európska únia dovtedy čas konať.

Bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

Okrem toho Trump minulý týždeň podpísal memorandum o zavedení recipročných ciel. Nové clá však nenadobudnú účinnosť okamžite. Tieto americké clá by mali zohľadňovať úroveň ciel, ktoré ostatné krajiny uplatňujú na dovážaný americký tovar.Ďalej Trump podpísal nariadenie, ktoré zavádza clá vo výške 25 percent na dovoz tovaru z Kanady a Mexika a desať percent nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. Kanada, Mexiko aj Čína bezprostredne potom avizovali odvetné opatrenia: zavedené zatiaľ boli len na čínsky tovar, pre Mexiko a Kanadu boli zatiaľ odložené a rokovania pokračujú.