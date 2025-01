Šefčovič poslancov Európskeho parlamentu upozornil na hlbokú ekonomickú prepojenosť medzi EÚ a USA

Foto: TASR

Transatlantické vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi boli po desaťročia základným kameňom mieru, bezpečnosti a hospodárskeho rastu. Uviedol to v utorok v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič s odkazom na nástup novej americkej administratívy Donalda Trumpa. Spresnil, že EÚ pripravená prehĺbiť a posilniť tento životne dôležitý vzťah, informuje spravodajca. Slovenský eurokomisár dodal, že EÚ bude zmysluplne diskutovať s USA o spoločných záujmoch, pokračovať v práci na riešení geopolitických výziev, pričom Európska komisia (EK) bude presadzovať priority a záujmy EÚ a brániť svoje záujmy, ak to bude potrebné.

„Zostaneme sústredení na naše naliehavé výzvy. Kľúčovými prioritami zostane posilnenie hospodárstva, podpora inovácií a podpora konkurencieschopnosti. To zahŕňa konzistentnosť a podporu, pokiaľ ide o čisté a digitálne technológie, ako sú batérie a novovzniknuté odvetvia,“ povedal. Pripomenul, že EK berie na vedomie memorandum o obchodnej politike, v ktorom Amerika je na prvom mieste a ktoré v pondelok prijal Trump. Zároveň dodal, že transatlantický obchodný a investičný vzťah je kľúčovou tepnou globálnej ekonomiky a že žiadne iné ekonomiky na svete nie sú také integrované ako tá európska a americká.

„Dodávateľské reťazce sa tiahnu na oboch stranách Atlantiku. EÚ a USA majú najväčší bilaterálny obchodný a investičný vzťah na svete, ktorý podporuje vyše 16 miliónov pracovných miest a predstavuje 42 percent svetového HDP,“ vysvetlil. Podľa jeho slov v roku 2023 dosiahli bilaterálne obchodné toky 1,6 bilióna eur, čiže 870 miliárd eur pri obchodovaní s tovarom a 680 miliárd eur v oblasti služieb. „Denne cez Atlantik prejde tovar a služby v hodnote vyše štyroch miliárd eur. Európske spoločnosti v USA zamestnávajú 3,5 milióna Američanov.

A ďalší milión amerických pracovných miest priamo závisí od obchodu s Európou,“ povedal Šefčovič. Poukázal aj na to, že vzájomné bilaterálne investičné toky sú bezkonkurenčné, lebo EÚ a USA investovali do svojich ekonomík viac ako päť biliónov eur (podľa údajov z roku 2022) a zo všetkých amerických aktív v zahraničí dve tretiny sú v Európe. „EÚ chce využiť tento silný vzťah na posilnenie rastu, udržanie technologického vedúceho postavenia a posilnenie odolných dodávateľských reťazcov. Pre EÚ a USA by bolo nepochybne výhodné spolupracovať na všetkých úrovniach,“ povedal Šefčovič pred europoslancami.

Dodal, že EK berie na vedomie utorňajšie rozhodnutia novej americkej administratívy týkajúce sa výroby a vývozu energie. Spresnil, že EÚ je už teraz najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA, keď vyše 50 % tejto komodity kupuje od Američanov. Komisia je podľa neho pripravená spolupracovať s USA na ďalšom posilňovaní energetickej strategickej spolupráce, lebo sa snaží posilniť energetickú bezpečnosť Únie. Na druhej strane priznal, že EÚ vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Washingtonu odstúpiť od Parížskej dohody, ktorú EÚ považuje za „najlepšiu nádej pre nás všetkých“. Upozornil, že spoločnosti v Európe aj v Amerike investujú do opatrení v oblasti klímy, čistých technológií, čo prináša výhody všetkým občanom.