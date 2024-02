Schému vyplácania priamych platieb farmárom Ministerstvo pôdohospodárstva predstaví budúci týždeň, tvrdí Takáč

Na snímke sprava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) a štátny tajomník (MPRV) Vladimír Vnuk počas tlačovej konferencie na tému Ako je to s priamymi platbami pre poľnohospodárov vo štvrtok 7. decembra 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian

Budúci týždeň vo štvrtok (8. 2.) predloží rezort pôdohospodárstva schému časového horizontu vyplácania priamych platieb pre poľnohospodárov. Zlé nastavenie platieb spôsobilo ešte bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Európska komisia (EK). Vo štvrtok to na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

„Umožnili sme, že 50-percentnú zálohu zo 14.500 žiadateľov dostalo vyše 11.000. Keby sme išli pôvodným rozhodnutím, aký bol návrh, tak by zo 14.500 žiadateľov dostalo finančné prostriedky približne 7000 žiadateľov,“ povedal Takáč. Kritizoval aj predkladanie nájomných zmlúv či zavedenie kontrol zo strany EK.

Vyše 50 % finančných prostriedkov bolo podľa Takáča poľnohospodárom vyplatených. Vo vyplácaní ďalších nastavených schém bude rezort pôdohospodárstva pokračovať. Ako uviedol Takáč, od 19. februára sa začne vyplácať podpora pre životné podmienky zvierat. Vyplácaná bude aj platba na vybrané druhy zeleniny. Koncom februára (29. 2.) sa začnú vyplácať ekoschémy a majú tak byť vyplatené takmer všetky priame platby pre farmárov.

Mimoriadne rokovanie

Opozičné strany pre nedoplatené priame platby pre farmárov zvolali mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbor však nebol uznášaniaschopný pre nedostatok poslancov.“Prišli sem preto ľudia z celého Slovenska, no výbor nebol uznášaniaschopný, pretože koaliční poslanci sa na ňom nezúčastnili. Koalícia zmarila dnešný výbor, aby minister nemusel odpovedať na to, prečo poľnohospodári nemajú priame platby,“ reagoval na tlačovej konferencii Alojz Hlina (SaS) spoločne so zástupcami poľnohospodárov a Mariánom Čaučíkom (KDH).

Poľnohospodári ako aj potravinári boli v minulom roku nadpriemerne ziskoví. Foto: Heiko Janowski

Čaučík uviedol, že platby mali byť vyplatené v decembri. Takáč sa podľa Čaučíka správa ako opozičný poslanec, no nemyslí na slovenských farmárov. Vyzval zároveň rezort poľnohospodárstva, aby priame platby farmárom okamžite vyplatil.