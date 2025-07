SaS predstavila plán na reštart slovenskej ekonomiky: Nižšie dane a viac peňazí pre občanov

Na snímke predseda SaS Branislav Gröhling. Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko potrebuje jasne definovanú víziu rozvoja na najbližších desať rokov. Vzniknúť by mala ako výsledok otvorenej a konštruktívnej diskusie medzi verejným sektorom, podnikateľským prostredím a občianskou spoločnosťou. Uviedla to v stredu opozičná strana SaS, ktorá predstavila desať opatrení pre slovenskú ekonomiku.

„Sme pripravení predstaviť takúto víziu, ktorá znovu naštartuje ekonomický rast na Slovensku, pretože to je jediná cesta, ako vytiahnuť Slovensko z dnešných, ja by som to už volal existenčných, problémov. Potrebujeme reformy, ktoré opäť prilákajú zahraničné investície, a tým podporia modernizáciu a rozvoj nášho priemyslu,“ uviedol poslanec SaS Marián Viskupič.

Medzi opatrenia, ktoré SaS predstavila, patrí zrušenie transakčnej dane, zníženie a zavedenie rovnej dane, zjednodušenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na dve sadzby či väčšia decentralizácia. SaS by tiež chcela rapídne znížiť výdavky štátu či byrokraciu, skresať počet úradníkov i vrátiť adresnosť do pomoci a dávok.

„Máme víziu, ako naštartovať ekonomický rast, ktorý bude znamenať nižšie dane a viac peňazí v peňaženkách každého jedného občana Slovenska. Tomuto nerozumie nikto zo súčasnej koalície, a preto vás budú zaťažovať ďalšou konsolidáciou, ďalšími novými daňami a my budeme tvrdo a jasne bojovať proti takýmto škodlivým riešeniam,“ dodal Viskupič.

Predseda SaS Branislav Gröhling poukázal na súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku. Podľa neho vláda sľubovala konsolidáciu, vyšší výber daní a zdravé verejné financie, výsledkom je však kolaps dôvery, spomalenie ekonomiky a pripravovaný balíček, ktorý ešte viac zaťaží občanov aj podnikateľov.

Gröhling upozornil, že aj napriek konsolidačným opatreniam, štát vyberie na daniach a odvodoch o stovky miliónov eur menej, ako vláda plánovala. „V porovnaní so schváleným rozpočtom má byť výpadok na daniach 933 miliónov eur,“ priblížil Gröhling. Doplnil, že zároveň bol znížený odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) z pôvodných 1,9 % na 1,3 %. Podľa SaS vláda nezlyhala len v príjmoch, ale aj v rozumnom hospodárení s výdavkami.