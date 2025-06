SaS kritizuje zvýšenie opatrovateľských príspevkov: Pre rodiny a opatrovateľov je to len slabá pomoc

Foto: freepik.com/freepik

Zvýšenie výdavkov na sociálnu oblasť je len čiastkové riešenie a pre opatrovateľov tento krok nie je dostatočnou pomocou. Po stredajšom zasadnutí vlády na to reagovala opozičná strana SaS, ktorá považuje schválené zvýšenie peňažných príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu len za nejakú náplasť a nie systémové riešenie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ohradilo, že súčasná vláda zabezpečila zvýšenie opatrovateľských príspevkov a od januára tohto roka sa už ani nekrátia na základe príjmu odkázanej osoby.

„Vláda dnes prijala len čiastkové riešenie bez vízie. Príspevky síce mierne zvyšuje, ale naďalej ignoruje fakt, že máme akútny nedostatok opatrovateľov a systém je dlhodobo poddimenzovaný. Reforma financovania sociálnych služieb mala platiť už od januára tohto roka, no dnes vieme len to, že sa opäť posúva,“ upresnila opozičná poslankyňa z SaS Martina Bajo Holečková.

Rezort práce navýšil celkovú sumu určenú pre zariadenia sociálnych služieb na 300 miliónov eur. Zároveň pripomenul, že predstavitelia SaS sú podobne ako iní opoziční politici súčasťou pracovnej skupiny k pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb, no žiadne konkrétne koncepčné riešenie zatiaľ nepredložili.

Bajo Holečková priblížila, že strana predložila na rokovanie do Národnej rady (NR) SR návrh zákona, ktorý by poskytol pomoc neformálnym opatrovateľom po úmrtí opatrovanej osoby. Návrh na predĺženie obdobia vyplácania príspevku na opatrovanie po úmrtí opatrovanej osoby zo súčasného jedného na štyri mesiace podporil podľa nej aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, no vláda ho ignorovala. Bajo Holečková zhodnotila, že zvýšenie príspevkov na opatrovanie, ktoré v stredu schválila vláda, tak vôbec nerieši celkové postavenie neformálnych opatrovateľov starajúcich sa o členov rodiny.

SaS preto vyzvala vládu, aby sa začala venovať akútnemu nedostatku pracovníkov v sociálnych službách, poddimenzovaným mzdám, často aj pod úrovňou minimálnej mzdy, ako aj podmienkam, v akých pracujú.