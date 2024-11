Samosprávy sa na konsolidácii štátu podieľajú najviac zo všetkých subjektov, povedal predseda ZMOS

Branislav Tréger. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Samosprávy sa na konsolidácii štátu podieľajú najviac zo všetkých subjektov, ktoré sa na nej podieľajú. Počas tlačovej konferencie po pondelkovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo Vysokých Tatrách, ktorá sa zaoberala zvládnutím financovania a zostavovania rozpočtov miest a obcí na budúci rok, to povedal prvý podpredseda ZMOS Martin Červenka. „Keď si zoberieme, že zvýšenie DPH o tri percentuálne body znamená pre štát zvýšenie príjmov o 15 percent v rámci napríklad desiatich miliárd, ktoré minieme v eurofondových projektoch, je to naozaj veľké číslo, pri ktorom sa podieľame na konsolidácii,“ povedal Červenka. Ako pokračoval, v tohtoročných rokovaniach s ministerstvom financií v súvislosti s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb bol predpoklad, že výpadok bude na úrovni 50 miliónov eur.

„Dnes, na konci roka vieme, že dofinancovanie 50 miliónmi nebude dostatočné, pretože očakávaný výpadok na konci roka je 81 miliónov,“ vysvetlil Červenka. „Plánované vyplácanie osemstoeurových odmien a športových poukazov, ktoré plánuje štát na budúci rok, pre ktoré na tripartite ZMOS ako jediné združenie nepodporilo kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, na tom naďalej trváme, pokiaľ štát nedofinancuje výpadok, ktorý odhadujeme okolo 100 miliónov eur. Rokovanie zatiaľ neprebehlo, pevne veríme, že aspoň k niečomu sa dopracujeme a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa budeme môcť podpísať,“ skonštatoval Červenka. „Na budúci rok nás čakajú znova vyjednávania o dofinancovaní výpadku príjmov, pretože bežné účty miest a obcí už sú v podstate prázdne.

Malé obce majú existenčné problémy, mestá sa boria s problémami pri rôznych aktivitách, ako sú plavárne, či zimné štadióny,“ doplnil Červenka. Podľa podpredsedu ZMOS a predsedu komory miest Branislava Trégera, samospráva je podfinancovaná a čoskoro to pocítia ľudia v poskytovaných službách, respektíve kompetenciách, ktoré mestá a obce vykonávajú. „My vieme konsolidovať aj sami. Napríklad vieme spolu so štátom spraviť poriadok v takzvanej šedej zóne, napríklad v cestovnom ruchu, dani z ubytovania, dani z nehnuteľnosti a podobne. Treba si však uvedomiť, že napríklad legislatívnym procesom v priebehu roka, trebárs zvýšením DPH v rámci stavebných materiálov z 20 na 23 percent alebo inflačnou doložkou, ktorá na budúci rok bude predstavovať 5,2 percenta, tak už teraz vieme povedať, že stavby, ktoré sú zazmluvnené, odsúťažené na budúci rok, budú minimálne o osem percent drahšie,“ vysvetlil Tréger.

„Na východe sme si splnili domácu úlohu a pozreli sme sa na financovanie, aký výpadok nás čaká ešte do konca roka 2024. Regionálne združenie Rudohorie 1,08 milióna eur, región Medzilaborce 204 000 eur, horný Gemer 1,1 milióna eur, Hlinecký región 600 000 eur, sobranecky región takmer 800 000 eur, stropkovský región takmer 200 000 eur, región vranovského okresu 1,4 milióna eur, región Medzibodrožia 1,9 milióna eur a takto by som mohol uvádzať ďalšie príklady,“ povedal podpredseda komory obcí ZMOS Ján Fenčák. Ako pokračoval, 50 miliónov eur samosprávam pomohlo, ale tento rok to nezachránilo. „Chceme požiadať znovu vládu Slovenskej republiky o to, aby ešte aj v tomto roku 2024 sa našli ďalšie financie, ktoré potrebuje samospráva na to, aby prežila tento rok, aby vedela poskytovať plnohodnotné služby svojim obyvateľom,“ dodal Fenčák.