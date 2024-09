Ruský súd zmrazením akcií ruskej dcéry Raiffeisen zablokoval jej predaj

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/succo

Ruský súd zmrazením akcií miestnej pobočky Raiffeisen Bank International (RBI), najväčšej západnej banky v krajine, zablokoval jej predaj.

Rakúska RBI, ktorá pôsobí v Rusku od rozpadu Sovietskeho zväzu, čoraz viac frustrovala amerických a európskych predstaviteľov, keďže nedokázala obmedziť svoje podnikanie v krajine, a to napriek opakovaným varovaniam, že by sa mala stiahnuť z trhu po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.RBI pod tlakom západných regulačných úradov sľúbila, že odčlení svoju ruskú divíziu, ktorá poskytuje záchranné lano stovkám tamojších firiem. Ale ani po viac ako dvoch rokoch vojny na Ukrajine sa toho veľa nezmenilo.

Po zverejnení správy o zmrazení v Rusku sa akcie banky v piatok prepadli o viac ako 7 %. Hovorca Raiffeisen uviedol, že krok ruského súdu vylúčil predaj banky, hoci to nebude mať žiadny vplyv na jej činnosť v Rusku. „Stále môžeme menovať manažment a dávať pokyny Rusom, ale nemôžeme banku predať,“ povedal hovorca.RBI vyhlásila, že sa pokúsi zvrátiť súdne rozhodnutie, ktoré predstavuje najväčšie zmrazenie týkajúce sa západnej banky v Rusku.

Hoci aj talianska UniCredit pôsobí ďalej v Rusku a je tiež pod tlakom, aby odišla z trhu, RBI má v krajine oveľa väčšie zastúpenie a stala sa „testom“ odhodlania Západu ukončiť vzťahy s Moskvou.RBI má v krajine približne 2600 firemných zákazníkov, štyri milióny miestnych majiteľov účtov a 10.000 zamestnancov. Ruské úrady jej dali jasne najavo, že si želajú, aby zostala, pretože umožňuje medzinárodné platby, uviedol nemenovaný zdroj pre Reuters.

RBI je kľúčovým záchranným lanom

RBI je kľúčovým záchranným lanom pre milióny ruských zákazníkov, ktorí chcú posielať eurá alebo doláre do zahraničia. Západné regulačné úrady chcú, aby sa to zmenilo.Raiffeisen s viac ako 18 miliónmi zákazníkov od Viedne po Moskvu a 44.000 zamestnancami je dôležitou finančnou základňou pre Rakúsko a veľkú časť východnej Európy.Od začiatku ukrajinskej vojny sa Rusko stalo pre banku ešte väčším zdrojom peňazí. V prvých troch mesiacoch tohto roka sa Rusko podieľalo približne polovicou na ziskoch skupiny, keďže poplatky za platby do zahraničia tam rástli.

Foto: pixabay.com/Kirill Klemenchukov

Zmrazenie súvisí s nedávnym nárokom ruskej investičnej holdingovej spoločnosti Rasperia voči stavebnej skupine Strabag a jej rakúskym akcionárom a pobočke Raiffeisen.RBI sa snažila kúpiť podiel viedenskej skupiny Strabag od spoločnosti, o ktorej sa zistilo, že ju ovláda Oleg Deripaska. Ten však poprel prepojenia na Strabag a zamietol západné sankcie proti nemu ako zavádzajúce a založené na nepravdivých informáciách.

Podľa ministerstva financií USA však ruská spoločnosť Iliadis bola založená s cieľom získať spoločnosť Rasperia, ktorá vlastnila zmrazené akcie Deripasku. Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií začal v roku 2023 vyšetrovať aktivity Raiffeisen v Rusku. Tlak z Washingtonu prinútil Raiffeisen upustiť od plánu na kúpu podielu v Strabagu.