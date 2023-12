Rusko sa vyhráža Západu: Ak sa ruské zmrazené aktíva použijú na podporu Ukrajiny, treba čakať odvetu!

Ruský prezident v utorok 25. apríla podpísal dekrét, ktorý umožní zabaviť majetok spoločností z "nepriateľských krajín". Foto: SITA/AP

V Európskej únii je zmrazený ruský majetok v objeme vyše 200 miliárd eur. Kremeľ sa vyhráža Západu, že v prípade jeho konfiškácie budú nesledovať protiopatrenia.

Moskva hrozí Západu odvetnými krokmi v prípade, ak sa ruské štátne aktíva zmrazené v Európskej únii (EÚ) alebo Spojených štátoch použijú na podporu Ukrajiny. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Ak nám niekto niečo skonfiškuje, potom uvidíme, čo môžeme skonfiškovať ako odpoveď,“ povedal Peskov. Informuje o tom správa z agentúry DPA.

Ruské aktíva na Západe sú zmrazené v dôsledku vojny, ktorú vedie Moskva proti Ukrajine. Vláda v Kyjeve požaduje prístup k týmto prostriedkom, aby z nich mohla financovať obnovu krajiny. Ak by sa to stalo, znamenalo by to nezákonnú konfiškáciu ruského majetku a zároveň „vážny úder pre celý medzinárodný finančný systém“, varoval Peskov. Rusko „nenechá na pokoji“ štáty, ktoré pristúpia k takýmto krokom, pohrozil.

Komisia navrhla prvé opatrenia

Európska komisia (EK) eviduje v spoločenstve európskych krajín zmrazené ruské aktíva v hodnote viac ako 200 miliárd eur. Tento mesiac navrhla prvé opatrenia smerujúce k ich využitiu na podporu Ukrajiny. Aktíva sú síce zmrazené, ale vytvárajú príjmy.

„Postupom času tieto aktíva generujú čoraz väčšiu likviditu. Niektoré dlhopisy priniesli príjmy v podobe dividend, niektoré cenné papiere sa stali splatnými, a tak sa istina zmenila na hotovosť,“ uviedol minulý týždeň nemenovaný predstaviteľ Únie.

Komisia ako prvý krok navrhuje, aby sa výnosy z týchto aktív viedli v osobitnom účtovnom systéme. Následne by sa mala časť z nich previesť na Ukrajinu. Vzhľadom na objem zmrazených peňazí by mohlo ísť o miliardy eur ročne.