Rusko rozširuje pobaltské prístavy, keďže hľadá nové trhy s obilím

Rusko, popredný svetový vývozca pšenice, rozširuje svoje prístavy v Baltskom mori. Jeho cieľom je zvýšiť do roku 2030 vývoz poľnohospodárskych produktov o 50 % a zároveň znížiť závislosť od tradičných čiernomorských trás.

Rusko, ktoré v sezóne 2023/2024 vyviezlo najmenej 72 miliónov metrických ton obilia, hľadá nové trhy v Latinskej Amerike a Afrike, aby diverzifikovalo svoje tradičné trhy s obilím v severnej Afrike a na Blízkom východe.V predchádzajúcich desaťročiach sa spoliehalo na svoje čiernomorské prístavy, ale konflikt s Ukrajinou spôsobil, že táto oblasť je riskantná pre lodnú dopravu.

„Minulý rok s rekordnou úrodou ukázal, že nemáme dostatočnú kapacitu,“ povedala Ksenia Bolomatová, zástupkyňa vedúceho štátom kontrolovaného poľnohospodárskeho konglomerátu OZK, ktorý vlastní niekoľko čiernomorských terminálov.V uplynulých 18 mesiacoch Rusko uviedlo do prevádzky vo Fínskom zálive dva prístavy, a to Vysockij a Lugaport neďaleko Petrohradu. Z prístavu Vysockij sa prvé obilie vyviezlo v apríli 2023, zatiaľ čo Lugaport začal svoju činnosť v júni tohto roka a začiatkom roka 2025 by mal dosiahnuť kapacitu 7 miliónov ton. Tieto dva prístavy budú schopné zvládnuť až 15 miliónov ton poľnohospodárskych exportov ročne. To by predstavovalo štvrtinu z odhadovaného exportu 60 miliónov ton ruského obilia v sezóne 2024/2025.

Nedostatok prepravnej kapacity

Prezident Vladimir Putin stanovil cieľ zvýšiť export poľnohospodárskych produktov o 50 % do roku 2030 ako súčasť stratégie na upevnenie pozície krajiny ako poľnohospodárskej superveľmoci spolu s Brazíliou, USA a Čínou.Rusko sa v uplynulom desaťročí stalo najväčším svetovým exportérom pšenice, kukurice, jačmeňa a hrachu. Ale ďalší rast môže byť obmedzený pre nedostatok prepravnej kapacity.

Mnohé ruské prístavy už preto oznámili plány na zvýšenie kapacity. Očakáva sa, že terminály v Baltskom mori sa budú rozširovať rýchlejšie, keďže v tejto oblasti neboli zatiaľ zaznamenané žiadne veľké problémy. Až 96 % pobrežia patrí totiž členom NATO. Na druhej strane, útoky na lode v Čiernom mori pribúdajú.Prístavy v Baltskom mori naložili v minulej sezóne 1,5 milióna ton obilia, čo je trojnásobný nárast oproti predchádzajúcej sezóne, ale stále len 2,4 % z celkového ruského exportu, podľa výpočtov agentúry Reuters na základe verejne dostupných údajov.