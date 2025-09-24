Rusko plánuje zvýšiť DPH na 22 %: Viac peňazí na vojenské výdavky a bezpečnosť

Ruské ministerstvo financií navrhlo na budúci rok zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) o dva percentuálne body s cieľom čiastočne vykryť náklady spojené s vojnou na Ukrajine. Návrh prichádza v období, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko je „papierový tiger“ a prezident Vladimir Putin a Rusko sú „vo veľkých ekonomických problémoch“. Informovala o tom agentúra Reuters.
Putin už minulý týždeň oznámil, že je otvorený zvýšeniu niektorých daní, čo by Rusku pomohlo znížiť rozpočtový deficit. Vtedy poznamenal, že Spojené štáty počas vojen v Kórei a vo Vietname zvýšili dane bohatým. Výrazné zmeny v daňovom systéme však odmietol.
Ministerstvo financií navrhlo, aby sa DPH zvýšila od budúceho roka z terajších 20 % na 22 %. Daň sa v roku 2024 podieľala na príjmoch do ruského rozpočtu 37 % a podľa analytikov by takéto zvýšenie prinieslo do rozpočtu približne bilión rubľov navyše. V prepočte to predstavuje 11,9 miliardy USD (10,09 miliardy eur).
Ministerstvo financií, ktoré uviedlo, že zvýšenie daní by riešilo primárne financovanie obrany a bezpečnosti, zároveň oznámilo, že navrhuje aj zvýšenie niektorých ďalších daní. Patrí k nim napríklad daň z hazardu.