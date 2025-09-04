Ruská ekonomika spomaľuje rýchlejšie, vláda pripravuje novú prognózu a varuje pred stagnáciou

Ruská ekonomika sa ochladzuje rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Ministerstvo hospodárskeho rozvoja je v záverečnej fáze aktualizácie svojej makroekonomickej prognózy, v ktorej bude revidovaných niekoľko ukazovateľov. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov a dodal, že aktualizovaná prognóza bude čoskoro predložená vláde. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Interfax a Reuters.
„Najnovšie údaje naznačujú, že ekonomika sa ochladzuje rýchlejšie, ako sa očakávalo,“ povedal Rešetnikov novinárom na okraji Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku.
„V rámci prípravy prognózy naši analytici pracujú s rôznymi možnosťami vrátane stresových, posudzujú všetky faktory a výzvy, súčasnú dynamiku a situáciu v globálnej ekonomike,“ vyhlásil.
„Niekoľko ukazovateľov v základnom scenári bude z pochopiteľných dôvodov revidovaných v porovnaní s podmienkami aprílového scenára. Sme v záverečnej fáze. Prognózu čoskoro predložíme vláde,“ dodal Rešetnikov.
Agentúra Reuters v separátnej správe citovala
Germana Grefa, generálneho riaditeľa dominantnej ruskej banky Sberbank, ktorý vo štvrtok uviedol, že ruská ekonomika dosiahla „technickú stagnáciu“. A vyjadril nádej, že centrálna banka jej nedovolí prepadnúť sa do recesie.
Minister financií Anton Siluanov minulý týždeň povedal prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že sa očakáva spomalenie hospodárskeho rastu Ruska v roku 2025 na 1,5 %, čo je výrazne menej ako pôvodná prognóza 2,5 %, keďže vysoké úrokové sadzby zavedené na zníženie inflácie utlmili pôžičky.
Gref v rozhovore s novinármi na okraji Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku povedal tiež, že očakávané zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky na 14 % do konca roka zo súčasných 18 % nestačí na oživenie ekonomiky.
„Pri súčasnej úrovni inflácie je miera (úrokov), pri ktorej môžeme dúfať v hospodárske oživenie, zhruba 12 % alebo menej. Takže niekde okolo týchto úrovní s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme hospodárske oživenie,“ vyhlásil.
Centrálna banka bude o úrokových sadzbách rozhodovať 12. septembra.