Ruská ekonomika je silnejšia ako nemecká: Má Robert Fico pravdu? Ukážte, či máte prehľad! (kvíz)

Premiér Robert Fico vyhlásil, že ruská ekonomika je silnejšia ako tá nemecká. Toto vyjadrenia spustilo vlnu polemiky, ako to v skutočnosti je. Myslíte, že máte lepší prehľad ako premiér? Otestujte sa v našom novom kvíze!

„Chápem, že obrovské územie je Ruska a jeho nerastné bohatstvo láka. Chápem, že Západu by vyhovovalo politicky a ekonomicky oslabené Rusko, na ktoré by sa ľahko privatizovalo a porciovalo. Táto stratégia však nevychádza a nech za všetko hovorí údaj, že dnes je ruská ekonomika považovaná za silnejšiu ako nemecká, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo opačne.“ To sú Slová slovenského premiéra Roberta Fica, ktoré vyslovil pred niekoľkými dňami.

Ako je to v skutočnosti? Má Robert Fico pravdu? Čo si myslíte, alebo viete o sile nemeckej a ruskej ekonomiky vy? Máte lepší prehľad ako premiér? Odpovede na všetky tieto otázky si môžete preveriť v našom kvíze!

