Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!

Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 17 %, pričom zopakovala, že bude pokračovať v boji proti inflácii, ktorá sa už viac ako dva roky drží nad cieľovou hodnotou 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V auguste medziročná inflácia v Rusku dosiahla 8,1 %, čo bola najnižšia hodnota za viac ako rok. Pro pohľade do blízkej budúcnosti podľa banky naďalej prevažujú proinflačné riziká v dôsledku zvýšených inflačných očakávaní a zhoršených podmienok v zahraničnom obchode.
Napätie na trhu práce pretrváva, pričom nezamestnanosť je na historických minimách a mzdy rastú pomalšie ako v roku 2024, tempo ich rastu však naďalej predbieha rast produktivity práce, uviedla ďalej centrálna banka.
„Inflačné očakávania sa v posledných mesiacoch výrazne nezmenili, vo všeobecnosti zostávajú zvýšené. To môže brániť udržateľnému spomaleniu inflácie,“ uviedla banka vo vyhlásení. Dodala, že v najbližších rokoch stále prevláda riziko, že inflácia bude skôr zrýchľovať ako spomaľovať. Dôvodom sú predovšetkým obavy z dlhodobo nevyrovnaného rastu ekonomiky, vysoké inflačné očakávania a zhoršenie podmienok v zahraničnom obchode.
Tempo rastu ruskej ekonomiky prudko spomaľuje. Hrubý domáci produkt (HDP) by mal stúpnuť o 1,2 percenta oproti tohtoročnému rastu o 4,3 percenta. Niektorí ekonómovia a predstavitelia podnikateľskej sféry varujú pred stagnáciou alebo dokonca recesiou.
Podarí sa ruskej centrálnej banke stiahnuť infláciu na cieľovú úroveň?
Najnovšie údaje ukázali, že ceny v auguste medzimesačne klesli o 0,4 percenta. V auguste sa zvyčajne na trh dostáva lacné ovocie a zelenina z novej úrody, čo znižuje spotrebiteľské ceny. V medziročnom porovnaní inflácia v auguste spomalila na 8,14 percenta z 8,79 percenta v júli.
Úroky v Rusku stúpli veľmi vysoko
Centrálna banka vlani v októbri zvýšila základnú úrokovú sadzbu na 21 percent, najviac za viac ako 20 rokov, aby zbrzdila infláciu vyvolanú vysokými vojenskými výdavkami spojenými s konfliktom na Ukrajine. Tento krok však zvýšil úrokové sadzby v ekonomike nad 25 percent, čo znemožnilo investície mnohým podnikom a najviac zasiahlo zraniteľné sektory, ako sú stavebníctvo, ťažba uhlia a hutníctvo, upozornila agentúra Reuters.
Podľa štatistických údajov ruská ekonomika v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,1 percenta. Podľa grafu zverejneného centrálnou bankou minulý týždeň sa HDP v prvom aj druhom kvartáli v medzikvartálnom porovnaní znížil. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň poprel, že by ekonomika stagnovala, a poukázal na pokračujúci rast úverov. Podporil tiež centrálnu banku, ktorá čelí kritike za svoju prísnu menovú politiku.