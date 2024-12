Ruská centrálna banka pravdepodobne zvýši kľúčovú sadzbu na 23 percent

Foto: unsplash.com/hrustall

Ruská centrálna banka na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku pravdepodobne pristúpi k zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby o ďalších 200 bázických bodov. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou Reuters. Vychádzajú z ďalšieho zrýchlenia inflácie, pod čo sa podpísalo oslabenie kurzu rubľa.

Celkovo 23 z 27 oslovených analytikov predpokladá, že centrálna banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu na zasadnutí 20. decembra z terajších 21 % na 23 %. Dvaja očakávajú ešte agresívnejšie sprísnenie menovej politiky a ďalší dvaja, naopak, zvýšenie sadzby o menej než 200 bázických bodov.

Na 21 % zvýšila banka hlavnú sadzbu na predchádzajúcom zasadnutí 25. októbra, keď reagovala na zrýchľovanie miery inflácie. Už vtedy sa predstavitelia firiem sťažovali, že pri takých vysokých úrokových sadzbách budúce investície ekonomicky nemajú zmysel. Šéf druhej najväčšej ruskej banky VTB Andrej Kostin v tejto súvislosti povedal, že západné sankcie a vysoké výdavky na vojnový konflikt na Ukrajine obmedzujú vplyv zvyšovania úrokových sadzieb ako menového nástroja banky.

Napriek tomu sa počíta s ďalším zvýšením sadzby, keďže inflácia napriek predchádzajúcemu sprísneniu menovej politiky pokračuje v zrýchľovaní. Už teraz prekročila pôvodný odhad centrálnej banky na celý tento rok. Banka počítala v tomto roku s infláciou na úrovni 8,5 %, pričom tá už dosiahla 8,8 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že inflácia v Rusku dosiahne za rok 2024 od 9,3 % do 10 %.

Guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová naznačila, že banka by mohla začať s redukciou sadzby v roku 2025, podmienkou však je, že nedôjde k externým šokom. Analytici očakávajú, že k zníženiu sadzby by mohlo dôjsť najskôr v 2. polroku budúceho roka. „V 1. polroku so znížením nepočítam,“ povedal Dmitrij Kulikov z ratingovej agentúry ACRA. Avšak redukcia sadzby, s ktorou by sa začalo v 3. kvartáli, mu nepripadá nerealistická.