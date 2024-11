Ruská centrálna banka očakáva rast ekonomiky vo 4. kvartáli maximálne o 3 %

Foto: pixabay.com/Kirill Klemenchukov

Ruská centrálna banka očakáva v druhom polroku výrazné spomalenie tempa rastu ekonomiky oproti jej vývoju v prvých šiestich mesiacoch roka. Zatiaľ čo v 1. a 2. kvartáli zaznamenala ekonomika medziročný rast medzi 4 % a 5,5 %, v druhej polovici roka banka očakáva rast maximálne okolo 3 %. Informovali o tom agentúry Reuters a Interfax.

V 1. štvrťroku vzrástla ruská ekonomika medziročne o 5,4 % a v nasledujúcom sa tempo rastu spomalilo na 4,1 %. V stredu centrálna banka oficiálne zverejnila odhad na 3. a 4. štvrťrok, podľa ktorého hrubý domáci produkt (HDP) zaznamenal v 3. štvrťroku rast o 3,2 %. Napriek ďalšiemu očakávanému spomaleniu je odhad centrálnej banky optimistickejší než v prípade ministerstva hospodárstva. To očakáva rast ekonomiky za trojmesačné obdobie do konca septembra na úrovni 2,9 %.

Vývoj hospodárstva sa podľa banky naďalej zhoršuje a v poslednom kvartáli počíta s rastom maximálne na úrovni 3 %. Predpokladá, že medziročný rast ekonomiky sa v období od októbra do konca decembra bude pohybovať od 2 do 3 %. Za celý rok odhaduje rast o 3,5 až 4 %, čo predbežne oznámila už po zvýšení úrokových sadzieb koncom októbra. Vtedy sadzby zvýšila o 200 bázických bodov na 21 %.Na budúci rok odhaduje výrazné spomalenie tempa rastu. Ekonomika by podľa centrálnej banky mala v roku 2025 vzrásť o 0,5 % až 1,5 %. V roku 2026 sa tempo rastu spomalí na 1 až 2 % a v ďalšom roku počíta s miernym zrýchlením rastu ekonomiky na 1,5 až 2,5 %.

Foto: pixabay.com/velikorodov94

Ruská vláda odhaduje tento rok rast na úrovni 3,9 %. V roku 2025 sa rast podľa nej spomalí na 2,5 %.Medzinárodný menový fond (MMF) je v súvislosti s tohtoročnými očakávaniami o niečo pesimistickejší a vo svojom najnovšom výhľade o vývoji svetovej ekonomiky z 22. októbra zverejnil, že ekonomika Ruska by tento rok mala vzrásť o 3,6 %. Na budúci rok počíta, podobne ako centrálna banka, s prudkým spomalením rastu, pričom odhaduje, že rast ekonomiky dosiahne iba 1,3 %. Ešte v júli fond očakával, že rast v roku 2025 dosiahne 1,5 %.