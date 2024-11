Rubeľ prechádza peklom: Čo znamená prudký prepad meny pre ruskú ekonomiku?

Foto: freepik.com/jannoon028

Ruská mena je od amerických prezidentských volieb doslova vo voľnom páde. Momentálne je rubeľ najslabší od prudkého prepadu po začiatku invázie ruských vojsk na Ukrajinu vo februári a marci 2022. Vtedy však išlo o krátkodobú epizódu, ktorú dokázala ruská centrálna banka sériou radikálnych opatrení ešte vyriešiť.

Kurz ruskej meny sa v stredu dostal už cez 111 rubľov za dolár a 117 rubľov za euro. Len za jediný deň sa tak prepadol o vyše 5 percent. Pre porovnanie, ešte 6. novembra bol kurz zhruba 97 rubľov za dolár. Ak by sme teda abstrahovali od spomínaného krátkodobého šoku z prelomu februára a marca 2022, ruská mena je ďaleko najslabšia v svojej histórii. Navyše trend, ktorým sa uberá naznačuje, že v najbližších dňoch či týždňoch sa môžeme dočkať aj prekonania spomínaného rekordu spred dvoch rokov. Vtedy sa kurz rubľa zastavil tesne pod hranicou 130 rubľov za dolár.

Čo je dôvodom aktuálneho prudkého prepadu ruskej meny? Hoci ich mnohí spochybňujú, kľúčovým faktorom aktuálneho vývoja sú sankcie. „Nové sankcie zasiahli Gazprombanku, kľúčovú inštitúciu, ktorá sprostredkúva platby za ruský plyn z európskych krajín,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk analytik XTB Marek Nemky.

Ako pripomína, Spojené kráľovstvo zároveň zasiahlo takzvanú „tieňovú flotilu“, ktorá prepravovala ruskú ropu na tankeroch pod zahraničnými vlajkami. „Očakáva sa, že tieto opatrenia obmedzia schopnosť Ruska exportovať energie a získať tak zahraničné meny, ako sú dolár alebo euro,“ dodáva.

Zlá správa pre bežných Rusov

Samozrejme, takýto drastický vývoj výmenného kurzu má svoje dopady aj na ruskú ekonomiku. Nižší dopyt zo strany exportérov spôsobuje oslabenie rubľa, čo na druhej strane zvyšuje tlak na importérov. Tí totiž podľa Nemkyho musia za svoje tovary v Rusku aktuálne pýtať viac, aby na tom boli vo svojej domácej menej rovnako, čo následne prispieva k rastu inflácie.

A tá bola už pred aktuálnym prudkým oslabením domácej meny v Rusku poriadnym problémom. Hoci sa podľa aktuálnych údajov ruského štatistického úradu pohybuje „len“ na úrovni 8,5 percenta, radikálne zvýšenie základnej úrokovej sadzby centrálnou bankou na 21 percent hovorí o niečom inom. „Naznačuje to, že inflačná štatistika môže byť mierne prikrášlená,“ konštatuje Nemky.

Situáciu s rastom cien pritom v Rusku ešte zhoršujú dokola spomínané štrukturálne problémy s nedostatkom pracovnej sily. Koniec-koncov otvorene o tom hovoria zástupcovia rôznych priemyselných združení a aj šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Tá dokonca nedávno v samotnej ruskej dume pred poslancami vyhlásila, že ak to takto pôjde ďalej, Rusko bude čeliť stagflácii. Teda, že ceny sa budú zvyšovať, zatiaľ čo ekonomika bude stagnovať. Stať sa to podľa nej môže už budúci rok.

Mnoho pracovníkov, najmä mladých mužov, je totiž nasadených na vojnovom fronte na Ukrajine a ďalšie milióny Rusov utiekli po rozpútaní vojny do zahraničia. To samozrejme obmedzuje výrobnú kapacitu v civilnom sektore. „Navyše, veľká časť zdrojov a produktivity je nasmerovaná na výrobu vojenských statkov a služieb. Tieto produkty sú však buď určené na zničenie, alebo sú samé zničené, čo nevytvára pridanú hodnotu pre civilné obyvateľstvo ani dlhodobý rozvoj krajiny,“ konštatuje analytik XTB.

Injekcia pre rozpočet

Predsa len však existuje oblasť, ktorá z prepadu kurzu profituje, a to celkom významne. Ide o samotný ruský rozpočet. Preto sa už pred aktuálnym prudkým poklesom rubľa špekulovalo, že ak by Kremeľ mal nejaké problémy s plátaním rozpočtu, pustil by menu do prudkého oslabenia. A zrejme to aj vidíme v praxi. Rubeľ totiž podľa webu tradingeconomics.com klesá aj v dôsledku uvoľnenia kapitálových kontrol ruskou vládou a tiež kvôli zmierneniu povinnej konverzie tržieb ruských exportérov. Dopyt po rubli tak výrazne klesol.

Rusko totiž stále štátnu kasu plní predovšetkým z exportu nerastných surovín, najmä plynu a ropy. Odberatelia za tieto suroviny platia v cudzej mene a exportéri tak jednoducho za predané komodity získajú viac rubľov. „Keďže dane z exportu energií sa účtujú v dolároch alebo čínskych juanoch, ministerstvo financií získava pri rovnakom objeme vývozu viac rubľov. Tento pozitívny efekt však môže byť obmedzený, ak sankcie budú aj naďalej znižovať objemy exportovaných energetických komodít,“ dodal Nemky.

Ak by sme to mali zhrnúť, tak slabý rubeľ môže robiť vrásky najmä bežným Rusom. S vysokou pravdepodobnosťou totiž budú kvôli rapídne sa predražujúcim importom všetkého za tovary v obchodoch platiť čoraz viac. Je to totiž cena za rastúce výdavky Kremľa do vojenskej mašinérie a tým aj potrieb ruského rozpočtu. Kde sa tento kolotoč zastaví, ukáže až čas.