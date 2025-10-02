RRZ znižuje prognózu rastu ekonomiky Slovenska na rok 2025: Očakáva sa slabšie oživenie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) reviduje nadol svoje očakávania o raste ekonomiky v aktuálnom aj budúcom roku z dôvodu tvrdšieho dosahu prebiehajúcej konsolidácie na slovenskú ekonomiku a štruktúry ohláseného budúcoročného konsolidačného balíčka. Znížený odhad rastu ekonomiky v roku 2026 presahuje jedno percento, no ráta s menšou ako ohlásenou konsolidáciou. Informovala o tom vo štvrtok RRZ.
„Ďalšími dôvodmi sú pretrvávanie globálnej neistoty a zhoršenie vývoja v krajinách, ktoré sú silnejšie previazané so slovenskou ekonomikou,“ priblížili odborníci.
RRZ očakáva, že rast ekonomiky v roku 2025 dosiahne 0,9 percenta. Neistota okolo ciel v USA a vývoja globálnej ekonomiky sa podľa odborníkov pretavuje do pomalšieho výkonu domáceho priemyslu. Zhoršenie predpokladov o vývoji európskej ekonomiky odsúva mierne oživenie zahraničného obchodu najskôr na rok 2027. Inflácia by mohla dosiahnuť 4,1 percenta aj v dôsledku dynamickejšieho rastu cien potravín a trhových služieb.
Okrem nepriaznivých predpokladov o vývoji európskej ekonomiky budú makroekonomický vývoj Slovenska v roku 2026 určovať aj dosahy predstaveného konsolidačného balíčka a konečná podoba energodotácií, upozornila RRZ. Keďže nie je špecifikovaná veľká časť úsporných výdavkových opatrení a energodotácie ešte zvýšia výdavky rozpočtu, rada predpokladá celkový čistý objem vládou prijatých opatrení 1,7 miliardy eur.
„Výrazná časť doteraz skonkretizovanej konsolidácie (vyše 80 %) je postavená na zvyšovaní príjmov štátu, najmä prostredníctvom vyššieho zaťaženia práce. Dosiahnutá dohoda medzi EÚ a USA o clách by mohla viesť k zníženiu globálnej neistoty, a teda miernemu oživeniu investícií,“ skonštatovali odborníci.
V ďalších rokoch sa podľa nich bude rast ekonomiky pohybovať na úrovni okolo 1,5 percenta. Postupný nástup nového systému povoleniek ETS2 môže spomaľovať približovanie sa inflácie k dlhodobým cieľom, špecifikovala RRZ. Rok 2027 bude ovplyvnený nástupom automobilky Volvo a očakávaným nekonsolidovaním vo volebnom roku, povolebné roky 2028 a 2029 zase obnovenou konsolidáciou. Trh práce bude zažívať postupný pokles pracovnej sily z dôvodu prebiehajúcich demografických zmien, doplnila rada.