Rozpočtový deficit USA v júli prudko vzrástol, príjmy z ciel dosiahli rekordnú úroveň

Rozpočtový deficit USA minulý mesiac vzrástol aj napriek prudkému zvýšeniu príjmov z ciel. Schodok v júli dosiahol 291 miliárd USD (250,73 miliardy eur), čo je o 19 % alebo 47 miliárd USD viac ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila údaje amerického ministerstva financií.
Príjmy federálnej vlády minulý mesiac vzrástli o 2 % na 338 miliárd USD, zatiaľ čo výdavky sa zvýšili o 10 % na 630 miliárd USD. Mesiac júl mal tento rok menej pracovných dní ako pred rokom, uviedlo ministerstvo financií, podľa ktorého by po započítaní tohto rozdielu deficit vzrástol o približne 20 miliárd USD na 271 miliárd USD.
Príjmy z ciel sa podľa ministerstva financií v júli medziročne zvýšili o takmer 21 miliárd USD zo sumy 7,1 miliardy USD. Za desať mesiacov fiškálneho roka 2024/25, ktorý sa v USA začal 1. októbra 2024, príjmy z ciel vzrástli o 73 miliárd USD alebo 116 % na 135,7 miliardy USD.