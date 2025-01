Rozpočtový deficit Británie vzrástol v závere roka na štvorročné maximum

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Simon Frederic

Rozpočtový deficit Británie vzrástol v poslednom mesiaci minulého roka o viac než 10 miliárd na takmer 18 miliárd libier. Výsledok je tak podstatne horší, než sa očakávalo. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.

Schodok britského štátneho rozpočtu dosiahol v decembri minulého roka 17,8 miliardy libier (21,05 miliardy eur). V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka to predstavuje zvýšenie o 10,1 miliardy libier.Je to najvyšší decembrový deficit od roku 2020 a výrazne vyšší, než predpovedal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ako aj väčšina ekonómov. OBR odhadoval na december schodok na úrovni 14,6 miliardy libier a väčšina ekonómov na úrovni 14,2 miliardy libier.

Podľa OBR sa pod nečakane vysoký rozpočtový schodok podpísali omnoho vyššie výdavky na verejné služby a dávky. Nemalou mierou k tomu však prispeli aj rastúce náklady na obsluhu dlhu.Od začiatku súčasného rozpočtového roka 2024/2025, ktorý sa začal vlani v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 129,9 miliardy libier. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho rozpočtového roka to znamená zvýšenie o 8,9 miliardy libier a rekord, ak sa nezapočíta pandemický rok 2020. Aj v tomto prípade OBR očakával nižší objem deficitu. Za obdobie od apríla do konca decembra počítal so schodkom na úrovni 125,9 miliardy libier.