Stanovený cieľ deficitu verejnej správy pre budúci rok v rozpočte je nerealistický. Na základe zhodnotenia pripraveného rozpočtu to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Pripravený návrh rozpočtu ráta s deficitom pre rok 2026 vo výške 4,1 % HDP, čo je asi 5,9 miliardy eur. Podľa zverejneného stanoviska RRZ, však nie je dosiahnutie tohto cieľa realistické.
„RRZ po zohľadnení prijímaných opatrení odhaduje schodok verejnej správy na úrovni 4,6 % HDP (6,5 miliardy eur). Medziročné zníženie deficitu tak bude relatívne nízke. Najvýraznejšie odchýlky od návrhu rozpočtu boli identifikované v daniach, investíciách v obrane, samosprávach a zdravotníctve,“ upozornila rozpočtová rada.
Hrubý dlh sa tak podľa RRZ v roku 2026 zvýši na 64,3 % HDP a bez pokračovania v konsolidácii po roku 2026 prekročí 70 % HDP v roku 2029. Pre stabilizáciu dlhu by bolo potrebné znížiť deficit na úroveň 2,5 % HDP, pričom dlh by sa v strednodobom horizonte stabilizoval okolo 66 % HDP.
„Vláda týmto návrhom rozpočtu ani dodatočne neplní platnú sankciu dlhovej brzdy, ktorá predpokladá predloženie návrhu opatrení zabezpečujúcich zníženie dlhu,“ upozornila rozpočtová rada.
Pre roky 2027 a 2028 pritom chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia na splnenie cieľov vlády, potreba dodatočnej konsolidácie podľa RRZ predstavuje až 2,5 % HDP, čo predstavuje 3,8 miliardy eur.
Návrh rozpočtu verejnej správy prispieva podľa odhadu RRZ k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,2 % HDP (250 miliónov eur), keďže dodatočné výdavky tlmia samotný príspevok konsolidačného balíčka 0,7 % HDP (1,1 miliardy eur). „Navyše zhoršený ekonomický vývoj a vyšší deficit v roku 2025 však môžu znamenať, že hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti za rok 2025 sa medziročne nemusí zlepšiť,“ upozornila RRZ.
Vláda síce podľa rozpočtovej rady deklaruje, že konsolidácia verejných financií je jej prioritou, no od začiatku jej chýba viacročná stratégia, ktorá by načrtla dôveryhodnú cestu k trvalému znižovaniu deficitu. „Takáto stratégia by mala jasne určiť rozsah opatrení na strane príjmov aj výdavkov a zhodnotiť ich vplyv na rast. Spolu s vyššou disciplínou pri zavádzaní opatrení tak mohlo Slovensko byť už vo finále konsolidácie, aspoň pri zastavení rastu dlhu voči HDP, aktuálne je však toto finále v nedohľadne,“ uvádza RRZ.
Vzhľadom na to, že Slovensko sa aktuálne nenachádza vo výraznej hospodárskej kríze, možno hovoriť o premrhaní príležitosti. RRZ upozorňuje, že konsolidácia by sa v oveľa väčšej miere mala sústrediť práve do roku 2026 a neodkladať na rok 2027, kedy je pravdepodobnosť výraznejšieho ozdravenia oveľa nižšia. Jednak vzhľadom na politický cyklus, ale aj s ohľadom na odhadovaný stav ekonomiky a dostupnosť európskych zdrojov z Plánu obnovy.