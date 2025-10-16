Rozpočet na rok 2026: Poslanci ukončili búrlivú debatu, hlasovanie rozhodne už budúci týždeň

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podvečer po troch dňoch ukončili diskusiu k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. V rozprave vystúpili desiatky prevažne opozičných zákonodarcov. V záverečnom slove vystúpil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Vo štvrtok sa už hlasovať nemá, najbližšie hlasovanie je plánované na budúci týždeň v utorok (21. 10.).
Opoziční poslanci počas svojich vystúpení upozornili napríklad na nereálny predpokladaný deficit verejných financií, ktorý bude podľa nich vyšší, ako hovorí návrh rozpočtu. Kritizovali tiež výdavky na podľa nich neadresnú energopomoc pre domácnosti presahujúce 400 miliónov eur. Takéto dotácie sú podľa nich v čase konsolidácie luxusom, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.
Predstavitelia koalície vo svojich reakciách opakovane upozorňovali, že vláda zdedila po svojich predchodcoch najhoršie verejné financie v Európskej únii (EÚ). Opakované prijímanie konsolidačných opatrení je tak nevyhnutné na nápravu tohto stavu. Vláda pritom zachováva aj sociálne benefity.
Deficit verejných financií by mal podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.