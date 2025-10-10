Rozpočet 2026: Výdavky na ekonomiku rastú, najviac pôjde na regióny a podnikanie

Výdavky rozpočtu verejnej správy na rok 2026 v oblasti ekonomiky by mali medziročne vzrásť o 559 miliónov eur na 2,29 miliardy eur. Najväčší nárast očakáva Ministerstvo financií SR pri výdavkoch na regionálny rozvoj, a to až o 448 miliónov eur. Výdavky na podporu podnikania zaznamenali medziročný nárast o 75,4 milióna eur a o 74,7 milióna eur sa zvýšia výdavky určené na informatizáciu. Tieto rasty kompenzuje najmä medziročný pokles výdavkov v oblasti energetiky o 37,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý v piatok schválila vláda.
V rámci tejto oblasti sú zahrnuté aj výdavky Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, Úradu jadrového dozoru SR, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úradu priemyselného vlastníctva SR, spoločnosti MH Manažment a Protimonopolného úradu SR.
„Nárast výdavkov na regionálny rozvoj v roku 2026 v objeme 448 miliónov eur je spôsobený rastúcimi výdavkami zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktoré sú pre rok 2026 plánované v sume 937 miliónov eur a medziročne rastú o 451 miliónov eur,“ priblížil rezort financií. Prostriedky zdroja štátneho rozpočtu určené na podporu regionálneho rozvoja medziročne klesajú o tri milióny eur, a to v dôsledku úprav vykonaných kapitolou.
Nárast výdavkov na podporu podnikania je spôsobený najmä rozpočtovaním dobehu dotácií na kompenzácie zvýšených cien energií v kapitole Ministerstva hospodárstva SR v sume 110 miliónov eur. Ďalším faktorom je medziročný nárast investičnej pomoci vo forme investičných stimulov, a to pre spoločnosť Volvo Car Slovakia o 107 miliónov eur a pre spoločnosť GIB EnergyX Slovakia o 34,8 milióna eur.
Tento nárast výdavkov je čiastočne kompenzovaný poklesom výdavkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na ostatné investičné stimuly o 18,5 milióna eur, ako aj poklesom výdavkov spoločnosti Valaliky Industrial Park o 87,1 milióna eur, ktorá zabezpečuje prípravu investičného projektu „Strategické územie Valaliky“. V rámci oblasti sú zároveň rozpočtované výdavky pre spoločnosť MH Invest s medziročným poklesom 52,2 milióna eur.
Rovnako sú na rok 2026 rozpočtované nižšie výdavky na podporu podnikania z prostriedkov Európskej únie a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Slovensko MH SR, a to o 9,36 milióna eur. Zároveň dochádza k poklesu výdavkov na podporu regionálneho rozvoja o osem miliónov eur, ktorá bola v roku 2025 jednorazovo rozpočtovaná.
V oblasti výdavkov na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví dochádza k poklesu o 1,87 milióna eur v nadväznosti na aktualizáciu „Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“. Výdavky sú určené predovšetkým na zabezpečenie nákladov súvisiacich s útlmom a likvidáciou následkov ťažby v uhoľnom baníctve.
Výdavky spoločnosti MH Manažment, naopak, medziročne rastú o 7,27 milióna eur vplyvom vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Kúpele Sliač, ktoré majú byť určené na obnovu a rozvoj kúpeľov v Sliači.
Pokles výdavkov rádovo v jednotkách miliónov eur predpokladá rezort financií u Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ale takisto u Správy štátnych hmotných rezerv SR. O stovky tisíc eur by mali výdavky poklesnúť u Úradu jadrového dozoru SR či Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.