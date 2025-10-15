Rozpočet 2025 rozdeľuje parlament: Opozícia varuje pred vysokým deficitom a výdavkami na energopomoc

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú počas stredajšieho rokovania v rozprave k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Opoziční poslanci počas svojich vystúpení upozornili na výšku predpokladaného deficitu verejných financií, ktorá bude podľa nich vyššia, ako hovorí návrh rozpočtu. Kritizujú taktiež výdavky na energopomoc pre domácnosti. Takéto dotácie sú podľa nich v čase konsolidácie luxusom, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.
Jozef Hajko vo svojom vystúpení za poslanecký klub KDH upozornil, že výdavky na strane štátu budú napriek obdobiu konsolidácie medziročne vyššie o 9 percent. Zhodnotil, že deficit verejných financií bude naďalej neprimerane vysoký. To je podľa poslanca dôsledkom horšieho výberu daní, poklesu ekonomickej aktivity a politiky na výdavkovej strane. Vláda neozdravuje verejné financie a očakávania rozpočtu na budúci rok sú nerealistické, skonštatoval Hajko.
Za poslanecký klub SaS vystúpil v rozprave Marián Viskupič, ktorý taktiež upozornil na výšku plánovaného deficitu. Jeho predpokladaná hodnota v budúcom roku je podľa opozičného poslanca nereálne nízka a odporuje si s predikciou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. „Rozpočet je plný zavádzaní, ohýbaní reality, nerešpektovania základných ekonomických faktov. Je plný jednostranných pohľadov, nerealistických hodnotení, ale aj jasných a otvorených klamstiev,“ zdôraznil Viskupič.
Július Jakab (Hnutie Slovensko – Za ľudí) skonštatoval, že na strane štátu nie je žiadne šetrenie. Skritizoval výšku výdavkov štátu a náklady potrebné na chod ministerstiev.
Koaličný Daniel Karas (Smer-SD) uviedol, že napriek nepriaznivej ekonomickej situácii vo svete, globálnej neistote v podobe vojny a ciel a rastu cien energií, dokázala vláda SR pripraviť rozpočet, ktorý stojí na troch pilieroch – stabilite, zodpovednosti a sociálnej spravodlivosti. Pripomenul, že vláda schválila rozpočet jednohlasne. Koalícia je podľa jeho slov jednotná, zodpovedná a vie, že bez konsolidácie nie je stabilita na Slovensku. Zdôraznil taktiež, že vláda zachováva sociálne benefity namiesto uprednostňovania korporátnych záujmov.