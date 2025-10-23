Rovnaké platy pre ženy a mužov: Nový zákon smeruje na vládu už v novembri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) pripravuje nový zákon o rovnakom odmeňovaní žien a mužov za rovnakú prácu. Povedal to rezortný šéf Erik Tomáš (Hlas-SD) počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Zákon je podľa neho už po medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom na Úrad vlády SR by mal byť predložený do konca októbra. Na rokovanie vlády by sa mal dostať v novembri tohto roka.
„Pripravuje sa nový zákon na základe smernice Európskej únie, ten zákon musí byť prijatý do júna 2026, pokiaľ tá lehota nebude predĺžená, pretože viaceré krajiny hlásia problém so splnením tohto limitu. My sme zatiaľ nastavení tak, že by sme to mali stihnúť,“ dodal Tomáš.
Princípom zákona podľa neho je, že na jednej pracovnej pozícii musí byť rovnaká mzda. Povolená odchýlka je na úrovni piatich percent, pričom Európska komisia stanovila štyri kritériá, na základe ktorých sa táto odchýlka bude posudzovať. Patrí medzi ne usilovnosť, námaha, zodpovednosť a pracovné podmienky.
„Pokiaľ je tam nejaká odchýlka od tých piatich percent, tak musí byť stretnutie na úrovni zástupcov zamestnancov a musí byť zjednaná náprava. Ďalšia povinnosť, ktorá ide už priamo pre zamestnávateľov, je, že musia zaviesť takzvanú štruktúru odmeňovania, ktorá bude následne kontrolovaná, jednak monitoring bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a samotnú kontrolu Národný inšpektorát práce. V prípade, že nebudú dodržané tieto podmienky, tak budú za to hroziť sankcie,“ doplnil šéf rezortu práce.
Zároveň zdôraznil, že zamestnaná osoba nebude postihovaná za uplatňovanie práv, ktoré jej z tohto zákona vyplývajú. Zamestnávatelia by mali po novom pripravovať pravidelné správy o rozdieloch v odmeňovaní. Ak pôjde o firmu s viac ako sto zamestnancami, tak budú mať povinnosť podávať takúto správu raz za tri roky. V prípade, že majú podniky od 150 do 250 zamestnancov, tak to budú musieť robiť raz za dva roky a pri počte pracovníkov nad 250 každý rok.
Tomáš dodal, že zákon zavádza systém transparentnosti už pred vznikom pracovného pomeru, keď budú zamestnávatelia povinní v ponuke zamestnania uvádzať rozpätie odmeny. Zároveň ľudia, uchádzajúci sa o zamestnanie, budú mať právo na tieto informácie ešte pred pracovným pohovorom a firmy nebudú môcť od týchto osôb vyžadovať informácie o ich odmene u predchádzajúcich zamestnávateľov.