Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)

V roku 2012 mal už Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu, odhadovaný majetok v miliardách amerických dolárov a už vtedy patril medzi najbohatších ľudí sveta. Až vtedy ale jeho biologický otec zistil, že má takto bohatého syna.
Jeff Bezos je dnes všetkým známy americký podnikateľ, jeden z najbohatších ľudí planéty. Nedávno so poriadnu reklamu narobil aj svojou opulentnou svadbou, ktorá na niekoľko dní takmer paralizovala celé Benátky (viac o tejto udalosti si môžete prečítať tu). Každopádne, jeho životné cesta nebola úplne jednoduchá, na čo upozornil aj web benzinga.com.
Bezos sa narodil v roku 1964 vtedy len 17-ročnej matke Jacklyn Gisovej a stále ani nie dvadsaťročnému otcovi Tedovi Jorgensenovi. Ich manželstvo však trvalo len krátko a Jorgensen sa doslova vyparil zo života Jeffa a Jacklyn.
Po čase si Jacklyn vzala kubánskeho imigranta Miguela Bezosa, ktorý si mladého Jeffa osvojil a napokon úspešný podnikateľ aj nesie meno svojho nevlastného otca. Práve Miguel totiž Jeffa Bezosa v detstve a mladosti formoval. S biologickým otcom nebol vôbec v kontakte.
Celý príbeh Bezosovho podnikateľského hyperúspechu pritom začal ešte v roku 1994, kedy si založil Amazon doslova vo svojej garáži. Nasledovali pomerne úspešné dve dekády, počas ktorých už stihol Jeff z Amazonu vybudovať doslova svetový obchodný fenomén, ktorý sa prezýval „Everything store“. Do slovenčiny by sme to mohli preložiť ako „Obchod so všetkým“.
Bezos mal už v roku 2012 odhadovaný majetok na úrovni zhruba 18 miliárd amerických dolárov, čo ho radilo už vtedy do prvej tridsiatky najbohatších ľudí planéty. A práve to bol čas, kedy Brad Stone, novinár a autor knihy o Jeffovi Bezosovi, vyhľadal jeho biologického otca Jorgensena.
Žil vtedy pokojným životom v Arizone, prevádzkoval malý obchod s bicyklami. A vôbec netušil o gigantickom úspechu svojho syna. Spočiatku ani netušil, kto je vôbec Bezos, lebo to meno nepoznal. Zmenilo sa to až keď mu Stone ukázal fotografie so synom. „Nebol som dobrý otec alebo dobrý manžel,“ reagoval so smútkom Jorgensen.
Faktom však je, že samotný Jeff svojho biologického otca doslova vymazal zo svojho života. V jednom z rozhovorov povedal, že jedinýkrát, keď si na neho spomenie je, keď vypisuje potvrdenie u lekára. Za jediného otca považoval spomínaného Miguela Bezosa.
Jorgensen sa vyjadroval, že mal záujem sa so synom stretnúť. Tvrdil, že od neho nič nechcel, len ho vidieť a aby uznal, že je jeho otec a on jeho syn. Ako však dodáva benzinga.com, k tomuto stretnutiu nikdy nedošlo. Jorgensen zomrel v roku 2015.