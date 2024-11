Rodinné karty či nový dôchodkový strop: Erik Tomáš chystá veľké novinky!

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Foto: SITA

Prvý rok novej vlády priniesol v sociálnej oblasti viaceré zmeny. Okrem zavedenia plnohodnotného trinásteho dôchodku rezort práce presadil napríklad aj nové nastavenie automatu na minimálnu mzdu. Minister práce Erik Tomáš však avizuje, že chce v zavádzaní zmien pokračovať. Okrem iného by sme sa tak mohli dočkať aj nových rodinných kariet či znovuzavedenia dôchodkového stropu.

Rezort práce pod vedením Erika Tomáša avizuje do ďalších mesiacov viacero nových opatrení. Jednou z už avizovaných zmien je projekt práca namiesto dávok. Ministerstvo chce obmedziť dávky v hmotnej núdzi tým ľuďom, ktorí môžu pracovať, no pracovnú ponuku odmietnu. Súčasťou zmien však podľa ministra práce majú byť aj nové motivačné faktory či snaha obmedziť falošné PN-ky. S niektorými potvrdeniami o práceneschopnosti sa totiž na Slovensku špekuluje, čo zaťažuje štát.

Ministerstvo sa chce zamerať v ďalšom období aj na obmedzenie falošných a nútených živností, keďže sme sa v tejto oblasti podľa Erika Tomáša stali negatívnym lídrom. Cieľom je dosiahnuť to, aby pracovník, ktorý by mal byť v riadnom pracovnom pomere, nebol nútený otvoriť si živnosť. Pripravované zmeny však chce rezort robiť v sociálnom dialógu tak, aby na ne nedoplatili niektorí ľudia.

Mladé rodiny by mali dostať zľavy

Na ďalšiu z noviniek sa môžu tešiť hlavne rodiny s malými deťmi. Cieľom rezortu práce je zaviesť aj nové takzvané rodinné karty. Tento zámer vychádza aj z Programového vyhlásenia vlády. „Chceme zaviesť rodinnú kartu, na ktorú si budú môcť rodiny uplatňovať zľavy,“ vyhlásil minulý týždeň pri ročnom odpočte práce rezortu Erik Tomáš.

Nové rodinné karty by mohli rodičia využívať pri starostlivosti o deti, na rôzne tovary alebo služby. Tento projekt je podľa slov ministra rozpracovaný, na konkrétne detaily si tak budeme musieť ešte počkať.

O zámere zaviesť novinku pre rodiny na Slovensku hovoril minister práce ešte v apríli tohto roka, a to po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica na jeho rezorte. Podľa vtedy zverejnených informácií, by tieto karty mali v praxi fungovať tak, že pri ich využití by rodičia dostali zľavu napríklad na školské pomôcky pre deti. Pri najmenších deťoch by mali napríklad zľavy pri kúpe plienok či iných tovarov a služieb spojených so starostlivosťou o nich. Rozdiely medzi rodinami by nemali byť, čiže nárok na rodinnú kartu by mal získať každý rodič.

