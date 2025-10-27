Rodinné firmy v roku 2024: Len štvrtina dosiahla výrazný rast tržieb, AI je veľkou príležitosťou

Len 25 % rodinných podnikov na svete zaznamenalo vlani dvojciferný rast tržieb, v roku 2023 to bolo 43 %. Rodinné firmy, ktoré sú aktívne, majú silnú motiváciu a dosahujú lepšie hospodárske výsledky než ostatné spoločnosti tohto typu, a to v pomere 31 % k 21 %. Takmer štvrtina rodinných firiem sa plánuje zamerať na stabilizáciu svojho predmetu podnikania a viac ako tretina uprednostňuje vo svojich rozhodnutiach opatrnejší prístup. Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti PwC, do ktorého sa zapojilo 1325 rodinných podnikov zo 62 krajín sveta.
Dlhodobými cieľmi rodinných podnikov je najmä ochrana podnikania, čo uviedlo 78 % a pre 77 % aj zachovanie dedičstva, čo je viac ako generovanie dividend, a to 68 %. Približne 43 % respondentov priznalo, že negatívne mediálne správy alebo verejná kontrola predstavujú najväčšie riziko pre zachovanie dobrého mena firmy. Tempo transformácie rodinných firiem je však pomalé, približne pätina respondentov ozrejmila, že sa aktívne usiluje prehodnotiť svoje manažérske stratégie a tri percentá plánujú zásadne pretransformovať spôsob svojho podnikania. Celkovo 60 % vidí aj príležitosť v umelej inteligencii (AI) na rast svojho podniku, pričom medzi priority zaraďujú tiež technologický pokrok (65 %) a digitálnu transformáciu (64 %).
„Na Slovensku máme silnú tradíciu rodinného podnikania, ktoré je často postavené na hodnotách, dôvere a dlhodobej vízii. Práve tieto prvky sa ukazujú ako konkurenčná výhoda, najmä v prostredí, kde sa firmy snažia stabilizovať svoje podnikanie a zároveň hľadajú nové cesty rastu. Rodinné podniky na Slovensku však stoja dnes na križovatke, mnohé z nich prechádzajú generačnou výmenou, hľadajú nové trhy a zároveň čelia rastúcej konkurencii. Zaujímavé je, že až 60 % respondentov vníma umelú inteligenciu ako príležitosť na rast. To je výzva aj pre slovenské rodinné firmy, aby sa nebáli experimentovať, investovať do digitálnej transformácie a využívať AI na zlepšenie zákazníckej skúsenosti či efektivity,“ uviedol Ivan Hlavenka zo slovenskej pobočky spoločnosti.
Z prieskumu vyplynulo, že v nestabilnom prostredí je dôležité nepoľavovať v aktívnosti a cieľavedomom riadení firmy pre dosiahnutie komerčného úspechu. Podľa údajov Organizácie spojených národov (OSN) generujú totiž rodinné podniky až dve tretiny globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a vytvárajú 60 % pracovných miest po celom svete. Rodinné firmy s jasne formulovaným poslaním majú vyššiu pravdepodobnosť, že ich prioritou budú inovácie. Celkovo 33 % týchto podnikov aktívne podporuje aj kultúru experimentovania a inovácií.