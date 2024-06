Rodičovský dôchodok už začali vyplácať seniorom: Niektorí dostanú aj tisíce eur, iní euro! (video)

VIDEO Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spolu so Sociálnou poisťovňou spustili vyplácanie rodičovských dôchodkov na tento rok. Vyplatený bude jednorazovo. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval v pondelok na tlačovej konferencii s tým, že seniorom prídu vo výplatnom termíne dve platby, štandardný a rodičovský dôchodok.

„Od dnešného dňa sa začína vyplácať rodičovský dôchodok. Bude vyplatený jednorazovo, a to v mesiaci jún,“ uviedol minister práce. „Bez ohľadu na to, či seniori dostávajú svoje dôchodky buď bankou prostredníctvom účtu, alebo poštou, tak v oboch prípadoch seniori dostanú dve platby. Bude to platba so štandardným dôchodkom a platba s rodičovským dôchodkom,“ doplnil Erik Tomáš.

Rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa v júni vyplatí vyše 908 000 seniorom. Priemerný ročný rodičovský dôchodok je 338,40 eura. Výška rodičovského dôchodku závisí od počtu detí pracujúcich na Slovensku, od výšky ich príjmov i od toho, či platia sociálne odvody.

Minister práce pripomenul, že najvyšší ročný rodičovský dôchodok je vo výške 2439,60 eura. „Treba však povedať, že takýto rodičovský dôchodok dostane len jeden poberateľ, ktorý má desať pracujúcich detí,“ doplnil Tomáš. Najnižší ročný rodičovský dôchodok bude vo výške 1,20 eura, a ten dostane 1597 poberateľov.

Maximálna mesačná výška rodičovského dôchodku od jedného dieťa je 23,50 eura, avšak priemerná mesačná výška na jedno dieťa je 15 eur. Celková suma, ktorú Sociálna poisťovňa vyplatí na rodičovské dôchodky, bude vyše 307 miliónov eur. Rodičovský dôchodok sa po novom vypláca jednorazovo.