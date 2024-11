Rodičovský dôchodok už len skromným príspevkom: Analytici ukázali, koľko môžu seniori očakávať od svojich detí!

Foto: freepik.com/freepik

Zmeny v rodičovských dôchodkoch sa negatívne dotknú príjmov seniorov. Nové pravidlá vyplácania tohto príspevku pracujúcich detí svojim rodičom síce urobia zo seniorov najväčšiu skupinu poberateľov časti zaplatenej dane, no veľkú sumu na účtoch očakávať nemôžu. Podľa dostupných dát totiž priemerná suma poukazovaná zo zaplatených daní dosahuje len niekoľko desiatok eur ročne.

Tento rok dostali dôchodcovia na Slovensku rodičovský dôchodok vyplatený podľa doterajších pravidiel naposledy. Od nového roka ich čaká zmena, ktorá im prinesie rodičovské dôchodky až v roku 2026. Podľa nových pravidiel sa totiž budú vyplácať podľa príjmov dosiahnutých v roku 2025. Pracujúce deti budú môcť poukázať svojim rodičom 2-percentný podiel zo zaplatenej dane.

Kým však podľa doterajších pravidiel by jeden rodič pracujúceho dieťaťa mohol v roku 2026 dostať sumu zhruba 250 eur, podľa nových pravidiel to bude zrejme výrazne menej. Podľa doterajšieho vývoja podielu zaplatenej dane to totiž budú v priemere maximálne desiatky eur.

Podľa údajov zverejnených Inštitútom pre stratégie a analýzy, ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, sa dôchodcovia od budúceho roka stanú najväčšou skupinou poberateľov 2 percent dane z príjmu.

V roku 2023 poukázalo 2 percentá dane z príjmu 930-tisíc fyzických osôb a 65-tisíc podnikov. Od roku 2026 bude možné asignovať 2 percentá vybranej organizácii a ďalšie 2 percentá na každého rodiča – dôchodcu. Podľa očakávaní tak vzrastie počet prijímateľov i objem asignovanej dane.

Firmy aj ľudia si na možnosť poukázať podiel z daní zvykli

V roku 2022 odviedli fyzické osoby 3,65 miliardy eur na dani z príjmu zo zamestnania a podnikania. Právnické osoby odviedli 3,86 miliardy eur. Z toho v roku 2023 poukázali fyzické aj právnické osoby 101 miliónov eur v prospech približne 18-tisíc organizácií. Ide o doteraz najvyššiu sumu.

Najväčší podiel pritom získali prijímatelia z Bratislavského kraja (42,8 percenta) a najmenší z Nitrianskeho kraja (6,2 percenta). Vlani bolo darcov viac ako 995-tisíc, z tohto bolo fyzických osôb 930-tisíc a 65-tisíc právnických osôb. Priemerná výška asignovanej dane jednej fyzickej osoby dosiahla 48 eur, v prípade právnických osôb to bolo 759 eur. „Mediánová výška získaného podielu dane jedného prijímateľa bola vlani takmer 1 600 eur. Najvyššiu sumu (2,26 milióna eur) získala Nadácia EPH,“ dodávajú analytici ISA.

Už spomínané nové pravidlá asignácie, teda poukazovania podielu zo zaplatnej dane, prinesú od roku 2026 výrazný nárast počtu prijímateľov aj objemu poukázanej dane z príjmu. „Na ilustráciu, ak by štvrtina fyzických osôb vlani poukázala 2 percentá z dane každému rodičovi, pribudlo by približne 230-tisíc prijímateľov. Ich počet by sa teda viac ako zdesaťnásobil,“ vyčísľujú analytici ISA.

Zmeny v rodičovských dôchodkoch sú súčasťou väčšieho balíčka konsolidačných opatrení vlády, ktorých cieľom je ušetriť až 2,6 miliardy eur. Len toto opatrenie by malo štátu priniesť takmer 290 miliónov eur. Vlastné prepočty pripravených zmien v rodičovských dôchodkoch pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, detaily si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.