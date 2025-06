Rodičia sporia deťom hlavne na štúdium či autoškolu: Pozrite si, koľko peňazí im odkladajú!

Ilustračné foto: Foto: freepik.com/freepik

Deti snívajú o tom, čím budú, keď vyrastú. Podľa prieskumu UniCredit Bank medzi deťmi vo veku 4 až 10 rokov dominujú najmä tradičné vysnívané povolania, ako sú lekári, učitelia a policajti. V zozname snov však nechýbajú ani budúci odborníci na tobogany či krotitelia dinosaurov. A ako sa k budúcnosti detí stavajú rodičia? Tí najčastejšie plánujú podporiť svoje deti pri štúdiu, uhradiť im autoškolu či pomôcť s vlastným bývaním.

Prieskum UniCredit Bank ukázal, že deti vo veku 4 – 10 rokov najviac inšpirujú ich rodičia a blízki. Chcú byť učiteľmi, futbalistami, policajtmi, hasičmi a lekármi. Deti však snívajú aj o netradičných povolaniach, ako je krotiteľ dinosaurov, návrhár toboganov alebo youtuber. S pribúdajúcim vekom sa výber povolania stáva realistickejším, no aj zdanlivo rozprávkové sny môžu viesť k reálnym profesiám – napríklad v oblasti paleontológie, vývoja hier alebo architektúry. „Podporu na tejto ceste, vrátane tej finančnej, potrebujú všetky deti. Práve tá je kľúčová na to, aby sa aj tie najodvážnejšie detské sny mohli zmeniť na skutočnosť,“ uvádza UniCredit Bank.

Prieskumu agentúry IPSOS pre UniCredit Bank sa zúčastnilo 525 respondentov vo veku od 19 do 64 rokov naprieč celým Slovenskom. Podľa jeho záverov sa 52 % rodičov domnieva, že suma, ktorú deťom odovzdajú, by mala byť primeraná, aby ich motivovala k budovaniu vlastného finančného základu. „Iba 7 % rodičov si myslí, že by deti nemali dostávať peniaze vôbec. Iná forma podpory je však podľa nich v poriadku,“ uvádza banka.

Rodičia pritom najčastejšie plánujú podporiť svoje deti pri štúdiu na Slovensku, uhradiť autoškolu, pomôcť s vlastným bývaním, poskytnúť finančnú sumu na začiatok samostatného života, zaplatiť svadbu, zabezpečiť štúdium v zahraničí alebo poskytnúť základ pre vlastné investovanie. Rodičia tiež chcú pomáhať s rozbehom vlastného podnikania ich potomka, či zaobstaraním vozidla pre neho.

Zdroj: UniCredit Bank

Viac než polovica rodičov (53 %) by svojim deťom pri vstupe do dospelosti rada venovala sumu do 50 000 eur. Takmer tretina (31 %) plánuje odovzdať do 4000 eur. Do 100 000 eur by chceli darovať 4 % rodičov a sumu do 200 000 eur plánuje odovzdať 1 % rodičov. Čiastku do 2000 eur chce pri vstupe do dospelosti venovať 11 % rodičov.

Viac ako desatina rodičov deťom nesporí

Štvrtina opýtaných rodičov svojim deťom odkladá do 20 eur mesačne, dve pätiny rodičov (40 %) potom do 50 eur. Do 100 eur mesačne sporí 15 % rodičov. Viac než 100 eur pravidelne odkladá svojim deťom 7 % rodičov, 11 % rodičov deťom vôbec nesporí a 2 % respondentov označilo, že sporia za nich starí rodičia.

Zdroj: UniCredit Bank

Preferovaným spôsobom odkladania peňazí sú podielové a akciové fondy, ktorých obľúbenosť za posledné roky rastie. „Finančná gramotnosť v oblasti investovania sa neustále zvyšuje a investície sú dnes veľmi dôležitou súčasťou stratégie aj konzervatívnejších klientov. Pre mnohých investovanie slúži aj ako nástroj na zabezpečenie finančného základu pre deti,“ hovorí hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková. Druhým najčastejším nástrojom je podľa prieskumu sporiaci účet, tretím hotovosť odložená doma, v menšej miere kúpa nehnuteľnosti a nákup kryptomien.