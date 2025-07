Rodičia, pozor: Správne poistenie dieťaťa pri športovaní môže ochrániť rodinné financie

Foto: freepik.com/Drazen Zigic

Nezáleží na tom, či sa chce dieťa venovať športu len pre radosť, alebo sa pripravuje na profesionálnu kariéru, správne nastavené poistenie je dôležité v každom prípade. Nežiaduci úraz s trvalými následkami, prípadne závažné ochorenia by totiž mohli ukončiť nielen sľubne rozbehnutú športovú kariéru, ale aj vážne ohroziť rodinné financie, upozornila spoločnosť Universal maklérsky dom.

„Vo vývine dieťaťa je niekoľko medzníkov, pri ktorých je potrebné skontrolovať dostatočnosť poistenia a prípadne ho upraviť, aby kryli nielen prípadnú liečbu, ale aj ďalšie nevyhnutné náklady po výpadku príjmov v rodine,“ vysvetlil odborný garant pre životné poistenie spoločnosti Ivan Huspenina.

V čase narodenia dieťaťa poistenie ešte podľa neho nezohráva zásadnú úlohu. V ranom veku je dôležitejšie myslieť na jeho finančnú budúcnosť v podobe pravidelného sporenia. „Samozrejme, aj životné poistenie má svoje opodstatnenie, no stačí ho dieťaťu založiť až v predškolskom veku. Oveľa dôležitejšie je, aby boli poistení rodičia,“ zdôraznil odborník.

V predškolskom veku síce ešte nie je jasné, akému športu či záľube sa dieťa bude venovať, poistenie však už má opodstatnenie. „Je dôležité si uvedomiť, že dieťa ešte neprináša peniaze do domácnosti, ale pri vážnejších poistných udalostiach môže finančné zdroje odčerpať, keďže náklady na liečbu – lieky, zdravotné pomôcky, cestovanie za lekárom, ako aj starostlivosť o dieťa zo strany rodičov, pobyt s dieťaťom v nemocnici a podobne, sú pre rodinný rozpočet záťažou,“ priblížil Huspenina. Nemusí ísť pritom nevyhnutne o samostatnú zmluvu pre dieťa, rodič ho môže dať pripoistiť k svojej poistnej zmluve.

Vo veku 8 až 10 rokov už môže byť zrejmé, akým smerom sa dieťa začína uberať. Vtedy je podľa odborníka čas nanovo pozrieť zmluvu, či pokrýva aj športové aktivity, ku ktorým dieťa inklinuje, hoci ešte na amatérskej úrovni.

Ďalší míľnik prichádza v tínedžerskom veku. „V tomto veku už vidieť, či bude dieťa športovať len na amatérskej úrovni, alebo sa športu začne venovať serióznejšie. Aj preto odporúčame skontrolovať rozsah a nastavenie poistenia, aby sa nestalo, že poisťovňa daný druh športu ani nepoisťuje, resp. nie v potrebnom rozsahu,“ upozornil Huspenina.

Vstup do dospelosti je ďalším bodom, kedy je potrebné aktualizovať poistenie, najmä ak sa dieťa venuje športu profesionálne a riziko úrazov rastie. „Ak by rodič čakal až do 24. – 25. roku veku, aby dieťa poistil, no medzitým už tri, štyri roky športuje na vrcholovej či reprezentačnej úrovni a pri danom športe by si spôsobilo vážnejší úraz vyžadujúci liečbu, poisťovňa môže odmietnuť poistné plnenie,“ varoval odborník.

Práve prestup z amatérskeho na profesionálne športovanie je ďalší z momentov, kedy by sa bez ohľadu na vek malo skontrolovať nastavenie a poistné pokrytie. Profesionálny športovec má hlavný príjem zo športovej činnosti, v prípade poistnej udalosti by teda poistenie malo kryť stratu tohto príjmu. Nastavenie poistenia už môže byť veľmi individuálne.

„Nie každá poisťovňa dokáže kryť profesionálneho športovca, nie každá poisťovňa dokáže kryť každý šport a nie každá poisťovňa dokáže ponúknuť poistenie či pripoistenie, ktoré športovec potrebuje,“ vysvetlil Huspenina. Ak má poisťovňa daný šport vo výlukách, alebo má úrazové poistenie obmedzenia, športovcovi sa môže stať, že by plnila len úraz mimo športu, alebo by poistnú sumu znížila.